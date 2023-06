Los mosquitos invasores siguen propagándose en Europa

Mosquito tigre (AP Photo/Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas vía Kyodo News)

Los veranos más largos y calurosos favorecen a los mosquitos tigre y otras especies que también han llegado a algunas regiones de Italia en los últimos años

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), una agencia independiente de la Unión Europea que monitorea la aparición y propagación de enfermedades infecciosas, Ha sido actualizado Sus propios mapas muestran la presencia de diferentes tipos de mosquitos en Europa, lo que indica su continua expansión, incluso en zonas donde no estaban presentes hasta hace unos años, y el consiguiente riesgo de aumento de transmisión de enfermedades asociadas a estos insectos. «Podríamos ver más casos y posiblemente muertes por enfermedades como el dengue, el chikungunya y la fiebre del Nilo Occidental», dijo Andrea Ammon, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El aumento de las áreas donde prosperan los mosquitos se ve favorecido por el hecho de que, debido al cambio climático, la estación cálida se está alargando, con días más cálidos y húmedos en algunas áreas. Pero también se debe a otros factores, como el comercio internacional (motivo original de la llegada de los mosquitos invasores al continente europeo) y la gestión del territorio.

En 2022 en once países de la UE hubo 1.112 casos de transmisión de la fiebre del Nilo Occidental, de los cuales 723 fueron en Italia: la cifra anual más alta registrada después de 2018, que fue el momento de máxima propagación del virus en Europa hasta el momento. , con 1.548 casos. La fiebre del Nilo Occidental no causa ningún síntoma en la mayoría de las personas infectadas; Solo una quinta parte de los afectados presenta alguna, y suele ser leve. en Casos raros El virus puede causar convulsiones, parálisis y coma, y ​​en los casos más graves, que generalmente afectan a ancianos o debilitados por otras causas, puede ser mortal y es bueno prevenir su propagación también porque no hay tratamiento específico, no hay vacuna. .

En cuanto al dengue, otra enfermedad de origen tropical para la que no existen tratamientos específicos, pero que rara vez es grave o mortal, en 2022 hubo 71 casos en la Unión Europea, casi todos en Francia: la misma cifra. De los casos registrados en los países de la UE con Islandia, Liechtenstein y Noruega entre 2010 y 2021.

Estos datos no sugieren que debamos preocuparnos por estos virus, pero las autoridades sanitarias aún deben tener en cuenta los factores que favorecen el aumento de los riesgos y prevenirlos, por ejemplo, a través de iniciativas para controlar las poblaciones de mosquitos y la información.

No todos los tipos de mosquitos pueden ser vectores de enfermedades, es decir, contribuir a su transmisión de persona a persona. Entre las especies nativas europeas, el mosquito común (Bebés Colex) Puede actuar como portador Virus del Nilo Occidental, mientras que las especies europeas del género son bien conocidas. anofeles Pueden transmitir la malaria si se propagan ampliamente: la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a Italia libre de ella en 1970 después de varios años sin ningún caso. En cambio la principal especie invasora, el mosquito tigre (Aedes albopictus), puede actuar como vector del virus del dengue, así como del chikungunya, que tiene características similares al dengue, y del zika, que puede tener consecuencias más graves.

El mosquito tigre, reconocible por las visibles manchas blancas de las que toma su nombre común, está presente en Italia desde hace más de treinta años: originario del este de Asia, se propagó debido al transporte accidental de sus huevos dentro de neumáticos usados ​​y plantas ornamentales. . comerciados entre diferentes continentes. De hecho, los mosquitos ponen sus huevos en lugares húmedos, como dentro de un neumático con un poco de agua o un plato de plantas, y los mosquitos tigre pueden resistir temperaturas completamente diferentes y en ausencia de agua incluso durante meses, y por lo tanto en la bodega de un barco por ejemplo.

En algunos países europeos, el mosquito tigre aún no existe, pero se está expandiendo lentamente, es decir, la zona en la que prospera: en los últimos diez años ha llegado a cinco nuevos países europeos.

Luego hay otras tres especies de mosquitos invasores que se han asentado en algunas regiones europeas. Dos también han llegado a Italia, donde han sido mencionadas varias veces en los periódicos en los últimos años: el mosquito japonés (Aedes japonicus) y mosquitos coreanos (Aedes koreicus). Ambos pueden confundirse con el mosquito tigre. Ellos mismos tienen manchas blancas.; Por el momento, se encuentran solo en el noreste del país y, en lo que respecta solo al mosquito coreano, en Liguria.

Los mosquitos japoneses son nativos de muchos países de Asia oriental, no solo de Japón. También tolera bien las temperaturas que se registran en invierno en las regiones templadas y puede sobrevivir en ausencia de agua estancada, a diferencia del mosquito tigre. Gracias a estas características, se ha asentado en Estados Unidos y Europa Central, donde ha llegado Desde los años 90 gracias al comercio internacional. Se sabe que puede actuar como vector de los virus del Nilo Occidental, Dengue y Chikungunya.

El mosquito coreano, que se encuentra un poco más en Italia pero menos en Europa que el japonés, ha comenzado recientemente a propagarse pero, a su vez, parece tolerar mejor las bajas temperaturas que el mosquito tigre. En algunas regiones de Rusia, el virus ha transmitido un virus que causa encefalitis pero que no está presente en Europa. Al igual que otras especies del género Aedes También es activo durante el día.

Una de las especies de mosquitos más críticas para el ECDC es el llamado mosquito de la fiebre amarilla (Aedes aegypti), que es originaria de África, a su vez presenta manchas blancas y es considerada la más peligrosa para la transmisión del virus; La enfermedad de la que toma su nombre tiene síntomas más graves que la fiebre del Nilo Occidental y la fiebre del dengue. Desde hace algún tiempo, el mosquito de la fiebre amarilla se ha extendido a lo largo de las costas orientales del Mar Negro, en algunas regiones de Rusia, Georgia y Turquía, y el año pasado según datos del ECDC también en Chipre -la isla del Mediterráneo oriental que también es miembro estado de la Unión Europea.

Sin embargo, en este sentido para otras especies, el hecho de que exista no implica necesariamente la transmisión de enfermedades y en especial la transmisión de la fiebre amarilla, de la que no existe virus en Europa.

