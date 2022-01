‘El 85% de los controles prenatales son erróneos’: ¿cuántos abortos hay?

el‘Investigación Es uno de los que se hablará durante semanas: Los New York Times Publicó un extenso artículo en el que afirmó que una serie de pruebas de embarazo han certificado casos que no se encuentran en fetos. Embriones que en algunos casos pudieron haber sido abortados debido a pruebas médicas que resultaron ser incorrectas. Pero vamos en orden.

El tema de la actividad investigativa del diario norteamericano es precisamente Prueba pre-natalia. Sobre todo, la cifra es escandalosa: para el diario, el 85% de los resultados de las pruebas no dan una información correcta. Establecer los hechos, es decir, el nacimiento de algunos hijos, sería desmentir lo reportado por los análisis que se realizaron antes de la llegada de muchos al mundo. Pero sobre todo hay un aspecto que preocupa: el siguiente en cuanto a las elecciones que hacen las familias después de enterarse de tal o cual condición genética de su hijo por nacer.

Preste atención a esto que no es más que los detalles: las pruebas de detección prenatales no solo se realizan en los Estados Unidos. De hecho, se trata de análisis que también se han transmitido fuera del contexto americano, incluido el europeo. Esto contribuye a la escala de este escándalo. mi mundo.

Uno de los eventos recordados en el estudio también fue descrito a través de una historia – el mismo evento también citado el papel – que solo puede dejarte sin palabras: « Después de un año de tratamientos de fertilidad – Lee, en uno de los cuentos que se ofrecen al público en general – Yael Geller se emocionó al saber que estaba embarazada. Después de la ecografía, estaba segura de poder decirle a su hijo de tres años que su hermano o hermana estaba en su barriga. Pero unas semanas más tarde, la oficina del médico la llamó».

Y en este punto la historia parece haberse vuelto típica de un fenómeno que será particularmente de gran escala, dado que nos ocupa: «El análisis de sangre mostró que al feto le faltaba un cromosoma y que esto conduciría a una enfermedad y un trastorno mental grave. Al día siguiente, los médicos usaron una aguja para extraer un pequeño trozo de la placenta. El análisis de sangre resultó incorrecto». aún: «Ahora tiene un bebé de seis meses, llamado Emmanuel, que no muestra signos de la afección para la que se hizo la prueba». ¿Cuántos niños que han tenido diferentes destinos debido a las pruebas prenatales han informado Enfermedades genéticas En realidad no existe? Esta es la pregunta principal que solo puede acompañar al lector de la investigación del New York Times.

pregunta, en Estados Unidos de América, es particularmente sensible, también al debate que se ha suscitado sobre la legislación individual de los estados republicanos que intentan estrechar lazos en torno a las prácticas del aborto, especialmente tras la victoria de Joe Biden en la Casa Blanca. Pero en el contexto de la investigación de Los New York Times La eugenesia también habita la facilidad con la que uno, en la edad moderna, tiende a elegir quién vendrá al mundo y quién no, por razones puramente de salud.

La «supresión imperfecta», como se le llama, es uno de los temas que la Iglesia Católica y papa francisco Surgieron en el contexto de este papado con cierta continuidad. chequeo ahora Parece ser de ayuda para aquellos que creen que el mundo contemporáneo ha hecho prácticas que tienden a elegir prenatalmente fijadas en su cultura.