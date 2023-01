América Latina es un país inmune al golpe

protestas en Brasil el 8 de enero No tuvo ningún efecto positivo secundario: De hecho, demostraron la resiliencia y resiliencia de las instituciones de la democracia más grande de América Latina ante la evidencia de un ataque de la mafia que pretendía cuestionar los resultados de la votación de octubre. Más importante aún, enfatiza la especialización. región país dirección que ha sido el despacho de aduanas durante algún tiempo.

Históricamente, en efecto, América Latina es la tierra de los golpes de Estado, la democracia siempre en la balanza, para derrocar gobiernos legítimamente electos, la tierra que de hecho ha purificado la palabra”golpeTodos los países de América del Sur han vivido al menos una temporada golpista desde principios del siglo XX hasta hoy, hoy sin duda, como se mencionó papa franciscoY Es alarmante que sectores de la sociedad en varios países de la región tengan menos interés en preservar los derechos democráticos en sus países. Pero la estabilidad de las instituciones es un factor de discontinuidad con la historia que es importante destacar.

Brasil sigue de cerca a Bolivia, Perú y, sobre todo, Venezuela en este proceso. en Bolivia evo morales Inicialmente fue artífice de una imposición constitucional y luego víctima de un golpe de estado para mantenerlo en el poder en 2019, pero luego Al año siguiente socialista luis ars Ganó unas elecciones libres.

El caso del expresidente ha causado revuelo en Perú recientemente pedro castillo Los que intentaron imponer la constitución disolviendo el parlamento sin poderes. el nuevo jefe dina polwart, quien sucedió a Castillo como vicepresidente, es el sexto jefe de Estado en asumir Lima desde 2018. A menudo, en Perú, los presidentes son víctimas de manipulación extrema en los procesos de juicio político. Pero cuando Castillo trató de presionar para forzar al Parlamento, los militares se negaron a seguir y acordaron una devolución constitucional de poderes. Queda mucho por hacer, pero ciertamente se ha preservado la continuidad del Estado, evitando que Lima caiga en una espiral descendente de violencia política.

Sobre todo, noticias. despido Juan Guaidó Por la Asamblea Nacional venezolana refiriéndose al opositor prof Nicolás Maduro. La oposición en Caracas ha elegido la línea con la que puede desafiar a Maduro a elecciones políticas libres, al darse cuenta de que la confrontación entre fuerzas no es el camino real hacia el futuro del estado. pais en america latina. Una jugada que le devuelve el balón a Metacampo Maduro, que ahora está llamado a pasar de las palabras a la realidad y aceptar el desafío, so pena de la descalificación definitiva de su imagen en el escenario internacional.

Todavía hay, por supuesto, agujeros negros regionales. Piénsese, por ejemplo, en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega se basa en reprimir la disidencia y, como mencionó el Papa, también es preocupante la arbitrariedad que impera en Haití. Pero en gran parte de la región está América Latina, que se aferra firmemente a las trincheras de la democracia, libre de desintegración, tensiones y fragilidad. Está América Latina, cuyas instituciones aún son fijas y donde los procesos de renovación política encuentran sistemas flexibles y abiertos a la rotación. Sobre todo, está América Latina dondeLa idea de un golpe Es un legado de un pasado oscuro que debe ser archivado y sus líderes nunca estarán listos para lidiar con jefes de Estado que no sean coronados en elecciones. Teniendo en cuenta las lecciones del pasado y el hecho de que importantes jefes de estado de la región como Juan Domingo Perón, salvatore allende y Joao Goulart Depuestos en sus carreras por golpes de Estado de carácter militar, los regímenes políticos de la región quieren evitar que esto vuelva a suceder. Tal vez el eslogan sea correcto por una vez. Historia Magistra Vitae.

¡Danos otro minuto de tu tiempo!

Si te gustó el artículo que acabas de leer, pregúntate: si no lo hubiera leído aquí, ¿podría haberlo leído en otro lugar? Si no existiera InsideOver, ¿cuántas guerras quedarían olvidadas por los medios? ¿Cuántas reflexiones sobre el mundo que te rodea no puedes hacer? Trabajamos todos los días para brindarle informes y estadísticas de alta calidad de forma gratuita. Pero el tipo de periodismo que hacemos es cualquier cosa menos «barato». Si crees que vale la pena animarnos y apoyarnos, hazlo ahora.