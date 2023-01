Ucrania, «un posible ataque de Rusia a Kyiv desde Bielorrusia»

El ejército ucraniano se está preparando para lo que es posible. Una nueva ofensiva de las fuerzas terrestres de Rusia desde Bielorrusia hacia la capital, Kyiv. «Con este fin, ya se han preparado y fortalecido las posiciones defensivas en el norte del país», dijo el jefe de defensa de Kyiv, general Oleksiy Pavlyuk. «Para evitar que las unidades rusas avanzaran rápidamente con los tanques, se colocaron campos de minas más grandes en todos los puntos accesibles a los tanques. Si los atacantes no lograban superar estas barreras, sería más fácil» derribar la artillería ucraniana, dijo. Concentración de fuerzas.

Leer también

Al comienzo de la guerra rusa en febrero del año pasado, las fuerzas ucranianas repelieron el avance de las fuerzas rusas desde Bielorrusia hacia Kyiv. Una columna de varios kilómetros de tanques y vehículos rusos fue destruida en los densos bosques al norte de Kyiv y se vio obligada a retirarse. Los líderes ucranianos temen otro ataque del ejército ruso, que Las unidades se han desplegado a lo largo de la frontera con Ucrania en Bielorrusia durante varias semanas..

carta de Zelensky – “Una nueva etapa de nuestro maratón diplomático”, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su mensaje de video nocturno habitual en Telegram. “He hablado con los líderes de los países europeos sobre la situación en el campo de batalla: las difíciles condiciones en la región de Donetsk, los constantes ataques rusos, el hecho de que Rusia no cuenta sus víctimas, no perdona a la población local y no se detiene. en cualquier acto delictivo.”

«La única defensa solo puede ser proporcionada por equipos militares modernos que Ucrania puede obtener de sus socios. Agradezco a todos los líderes que nos ayudan a comprender que ha llegado el momento de tomar nuevas decisiones. El mundo libre tiene todo lo necesario para detener la agresión rusa y traer el estado terrorista de rodillas». Derrota histórica. Es importante para la democracia global, para todos los que valoran la libertad. Y agradezco a todos aquellos que nos ayudan a defender Ucrania y la libertad, luchar por la independencia y trabajar para fortalecer Ucrania».

víctimas civiles – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó que 6.952 personas murieron y 11.144 civiles resultaron heridos en Ucrania a raíz de la invasión masiva de Rusia. Naciones Unidas subrayó que el número real de muertos es mucho mayor debido a la demora en recibir información de algunos lugares donde se desarrollan los combates, y hay muchos informes que aún no han sido confirmados. Y agrega la organización: «Esto se aplica, por ejemplo, a los asentamientos de Mariupol, Izyum, Lysichansk, Popasna y Severodonetsk, donde, según los informes, hay numerosos casos de muertos o heridos entre civiles».