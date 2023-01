Prueba Peugeot 308 Datos Técnicos, Vistas y Dimensiones 1.5 BlueHDi 131 CV GT Pack EAT8

El original sí, no siempre práctico

Tablero y controles

La parte interna de Peugeot 308 Está bien hecho, tiene un gran espacio de almacenamiento y proporciona un fuerte impacto visual. El panel de instrumentos está articulado: la barra central cóncava amplifica la sensación de amplitud, mientras que la parrilla única y elegante en la parte superior incluye rejillas de «control de clima». El rico panel de instrumentos de 10 pulgadas es personalizable (incluso con expansiones del mapa del navegador), pero parte de la escritura es pequeña y, a veces, la «ventana emergente» con indicadores de GPS cubre el menú del modo de manejo, lo que hace imposible cambiarlo. La pantalla de servicios a bordo de 10 pulgadas se puede configurar y administrar como un teléfono inteligente. Los i-Toggles de la pantalla principal son «inteligentes»: son iconos personalizables para acceder rápidamente a las funciones que más utiliza. Otros controles son intuitivos, incluida la palanca de cambios en el túnel y, junto a ella, el interruptor basculante para los modos de conducción (Eco y Sport).

Viviendo

a bordo del avión Peugeot 308No hay escasez de espacio. Los asientos de Alcantara y cuero de imitación tienen lados nítidos y un acolchado no demasiado suave. El soporte extensible para los muslos, los ajustes eléctricos e incluso las funciones de calefacción y masaje son estándar. El pequeño volante debe mantenerse bajo para no tapar el salpicadero: cuando tienes los brazos más bajos te cansas menos en los viajes largos, pero la posición de conducción que tienes que adoptar es «forzada» y no todo el mundo está convencido. El sofá de asiento casi plano es cómodo y los del medio no se sacrifican (el túnel bajo no interfiere con los pies). El gabinete tiene dos puertos USB, una cápsula y difusores de «clima».

maletero

Fácilmente accesible desde el gran portón trasero, maletero Peugeot 308 Es espacioso: 412 litros, que crece a 1323 al plegar el sofá. El compartimento terminado está cuidadosamente equipado con una red de almacenamiento y orificios de retención de carga. El respaldo del sofá está equipado con un orificio pasante para esquís u otros artículos largos; Doblándolo, se forma un escalón de 12 cm. Mucho espacio debajo del maletero: puedes llevar dos «maletas» duras y otras dos bolsas blandas. El subwoofer de alta fidelidad (estándar) se encuentra debajo del piso del maletero. En otras versiones, el mismo compartimento puede albergar la rueda de repuesto.