Amazon Games revela el motivo de su cancelación – Nerd4.life

Como muchos fanáticos del bricolaje el Señor de los Anillos Lo sabrán, Amazon Games está trabajando en un archivo MMO Dedicado a la obra de Tolkien. En 2021, el juego era tan Eliminado Para sorpresa de muchos. Hoy tenemos un método Averigua porque: El equipo de desarrollo fue adquirido por Tencent.

La información proviene de Christoph Hartmann – El jefe de Amazon Games, quien le dijo a GameSpot que el MMO de El Señor de los Anillos se desintegró cuando el equipo de desarrollo, Leyou, fue vendido a Tencent. Las cosas se «complicaron» y Amazon Games simplemente decidió cortar los lazos y seguir adelante.

“Firmamos un acuerdo con una empresa en Hong Kong, León, con el que fue genial trabajar. Pero luego se vendió a Tencent y la situación se complicó”, dijo Hartmann.



El Señor de los Anillos Online: Helms Deep

titular de la licencia, proyectos de la tierra mediaTiene una cláusula escrita en el contrato que dice que el acuerdo de derechos puede rescindirse si se adquiere uno de sus socios, dijo Hartmann. Cuando Tencent compró Leyou, Middle-Earth Enterprises ejerció esa opción y todo se detuvo.

Hartmann dijo que se podría llegar a un acuerdo para continuar desarrollando el MMO de El Señor de los Anillos, pero Amazon Games, después de que las negociaciones continuaron durante un tiempo, decidió Detén el trabajo.

“Claro, tal vez podríamos habernos asociado con él. Tencent Para hacer algo, pero creo que somos demasiado grandes para que las empresas se conviertan realmente en socios de propiedad intelectual, donde ellos poseen la licencia y nosotros desarrollamos el juego», dijo Hartmann. Así que decidimos que era mejor no trabajar juntos. Luego tratamos de encontrar una solución para ambas partes, pero creo que duró mucho tiempo”.

Amazon Games perdió ante el MMO de El señor de los anillos, pero tuvo éxito con otros MMO: New World y Lost Ark. «Quiero seguir invirtiendo en esta industria”, dijo Hartmann. “Sé que no será El señor de los anillos, pero tenemos nuestra imaginación, ¿por qué no seguimos construyendo sobre eso?”.