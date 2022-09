Mihajlovic exención y respeto | cafe gramelini

directores ejecutivos de Bolonia El entrenador fue despedido inmediatamente. Sinisa MihajlovicPorque cobró la miseria por tres puntos en cinco partidos y la primera reacción, hija de estos tiempos hipersensibles, fue: Mira cómo hemos reducido, ya no le dan respeto ni al paciente.

Mihajlovic lleva años luchando contra la leucemia y el Bologna siempre ha estado cerca de él hasta el momento, por lo que la dispensa se convierte en una puñalada por la espalda, una opción cínica que pone definitivamente los pelos de punta a un deporte dominado por la cantidad de fichajes y los fríos resultados.

Para ella, también se puede contar de otra manera. Mihajlovic nunca practicó el victimismo o la piedad perdurable. (Como político no funcionaría muy bien.)

Desde el día que enfermó, pidió ser juzgado por su trabajo y no por su salud. Ahora, el hecho de que su trabajo fuera tan malo. Seguramente no dependerá solo de él, pero en el fútbol el entrenador es el primero en pagar, aunque solo sea porque es más barato reemplazar al entrenador que a todo el equipo.

Puede que no estés de acuerdo con este mal hábito, pero aquí no estamos experimentando con rituales de fútbol. Estamos discutiendo si Mihajlovic debe ser tratado de manera diferente a los demás, porque tiene leucemia. No se debe subestimar a un hombre de carácter despidiéndolo a pesar de su enfermedad, sino abandonando su despido solo porque está enfermo.