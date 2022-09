Rusia se está quedando sin chips, industria y defensa en crisis. Así sufre la máquina de guerra

Las sanciones de Bruselas Occidental dañan el programa Rusia, que ahora carece de los microchips esenciales para la industria civil y militar. si era Kremlin Europa niega Gas, amenazó con restaurar el suministro a través de Nord Stream solo una vez que la Unión Europea suspenda sus acciones contra Moscú, sin embargo, hay otro frente a la compleja guerra económica que se desarrolla en el Viejo Continente en el que, si acaso, Occidente se está acercando a Rusia. Es decir, privándolos del uso de semiconductores, transformadores, conductores, transistores, aisladores y otros componentes tecnológicos: todos los productos de empresas estadounidenses, alemanas, holandesas, británicas, taiwanesas y japonesas a los que la Federación Rusa y sus empresas ya no tienen acceso. a. El portal Politico Europe repasó una de las listas de la compra elaboradas por Moscú, muy detallada al informar según tres diferentes niveles de prioridad producidos por microprocesadores, entre otros, de Intel, Micron, Infineon y AirBorn que está abierta a la caza, dado que Rusia no lo está. Capaz de fabricarlos internamente, así como los precios unitarios que está dispuesto a pagar.

De hecho, Estados Unidos, la Unión Europea y los aliados occidentales han establecido regímenes de control de exportaciones para evitar que las empresas vendan los llamados componentes de doble uso potencial, es decir, beneficiosos tanto para la población civil como para la guerra. Estas restricciones a menudo están vigentes incluso antes de que comience la invasión de Ucrania, pero se han reforzado en los últimos meses con sanciones dirigidas a las exportaciones de tecnología a Moscú en los sectores de energía, militar y transporte.

escasez

Además, los informes de inteligencia ucranianos citados por la administración Biden durante las primeras etapas de la guerra tenían en cuenta que Rusia estaba haciendo esto al recuperar chips de refrigeradores, lavavajillas y otros electrodomésticos, mientras reemplazaba gradualmente equipos militares más avanzados. El armamento de la época, luchando por hacer frente a la comparación con los equipos más modernos suministrados a Kyiv por la Unión Europea y los Estados Unidos. Luego hay una variable que agudiza el escenario del Kremlin: la crisis que ha golpeado las cadenas mundiales de suministro de semiconductores y sigue cobrándose víctimas, desde tarjetas sanitarias hasta tarjetas de crédito. Los cuellos de botella a menudo elevan el precio de los chips que necesita Rusia de 20 € a más de 1000 € y han paralizado a intermediarios leales como China, que puede no conseguir los chips de alta tecnología que necesita el Kremlin. No es mejor en la industria civil: además de Intel, los principales fabricantes mundiales como Samsung y Qualcomm también dejaron de comerciar con Moscú, lo que aumentó las dificultades rusas en la producción de automóviles, teléfonos inteligentes y computadoras. Luego, Washington ha formalizado un nuevo endurecimiento en los últimos días, fijando límites a la exportación de chips necesarios para superordenadores y sistemas de inteligencia artificial, no solo a Moscú, sino también a Pekín.

Efecto

Sin embargo, el hambre de chips no es algo aislado. Según un triste informe del 30 de agosto de Internal y que se mantendrá confidencial, hay varios sectores de la economía rusa que están en peligro de colapsar. El escenario de estrés del PIB prevé un desplome del 11% en 2023. Las familias y las empresas cargan con las consecuencias. El impacto de las sanciones a la importación podría dejar a los teléfonos rusos sin tarjetas SIM en 2 o 3 años y hacer que muchas aves de corral desaparezcan de la mesa, mientras que el sector farmacéutico corre el riesgo de eliminar cuatro de cinco componentes.