Alfa Romeo, el próximo SUV pequeño. No se llamará Brennero y será eléctrico e híbrido – Corriere.it

futuro de Alfa Romeo Pasa también por el nuevo SUV pequeño, ese pequeño Tonale que tendrá que competir en el segmento B del mercado europeo, súper competitivo y grande en número. Fundamental para Alfa Romeo que prácticamente no existe fuera de nuestras fronteras: es cierto que duplicó las cifras de 2021, pero a finales de octubre la cuota de mercado global era del 0,4%. SUV compacto, que se producirá en Polonia con Vengador del jeep Y el crossover de Fiat, del que por el momento no hay detalles, será el primer modelo eléctrico de la historia de Alfa Romeo. Junto a él habrá una variante de gasolina con un sistema híbrido suave.. La sorpresa la anunció Jean-Philippe Imbrato -CEO de Arese- en una entrevista con la revista inglesa OracionesEstamos en un mundo donde no todo el mundo puede pagar 40.000 euros para comprar un coche. Así, tendremos una versión híbrida en paralelo a la eléctrica.