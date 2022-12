Gran Hermano VIP Episodio Veintidós

Desacuerdos en casa

Signorini cierra el diálogo televisivo e inmediatamente comienza a hablar de los diversos enfrentamientos que se dan en la casa. Entre ellos está Eduardo Tavasi vs. Charlie Gnocchi. El primero considera al segundo «incoherente» e «hipócrita» y lo reprende por haber metido en líos a Luca Salatino, por haberlo «traicionado» acusándolo en broma. Charlie responde a las acusaciones de Tavasi definiendo a Eduardo como alguien que sabe hacer reír, tiene grandes dotes cómicas, sigue su guión y puede abrirse camino en el mundo del espectáculo, pero no quiere ser su amigo.

Sobre las bromas y el ataque a Pretzel, Charlie dice que su amistad se ha estancado. Sin embargo, Signorini no está allí y siempre lo acusa de recitar también el mismo guión.

Incluso con Daniele, durante la semana, Charlie se enfrentó varias veces. Le dijeron que era Barracolo, porque había coincidido con él en una discusión que tuvo con Patrizia, pero luego se retractó de todo en la confesión, y se puso del lado de Rossetti. En la confesión, Gnocchi argumenta que Dal Moro siempre necesita ser validado, incluso a la luz de los problemas que ha tenido en el pasado. «Daniele es un buen chico, pero si no te quedas a su lado, es el final». Dal Moro especifica que siempre ha visto lo bueno de su compañero de cuarto al actuar como un pacificador cuando discute con los demás, pero se hace dos preguntas sobre la versión distorsionada que dio sobre su discusión con Patrizia.

atilio problemas

Romita quedó profundamente afectada por la reacción social de su pareja, «Mimosa», quien no valoró su complicidad con Sara Altobello. El periodista decide «estrechar» las relaciones con Sarah para restablecer el vínculo con su novia. Según la propia Sarah, él la definió como «demasiado buena» y «discreta», una mujer que nunca mencionaría a su séquito de personas que frecuentaba. Altubello está muy enojada con las palabras con las que Attilio la presentó: «Una persona que estaba cerca de ti no actúa así». Romita se defiende: «Mi novia me preguntó si podía reemplazar a Mimma con Sarah y le dije que no. Sarah es una mujer dulce y nostálgica, pero no es el tipo de mujer que quiero a continuación. No dije nada». Incluso Wilma, quien inicialmente lo defiende, dice que está asombrada por las palabras de Attilio hacia Sarah: «Seguro que dije que Sarah es inteligente pero es un adulto, no creo que deba ofenderme de esa manera». En el estudio, Sonia se pone del lado de Sarah: «No tengo argumentos en defensa de Attilio. Dijo algo desagradable y cobarde». Eduardo también está muy enojado con Attilio: «Espero que Mima esté más disgustada por la forma en que habló de Sarah que por lo que vio en los clips».

Convocado a la Cámara del Misterio, Attilio escucha el contenido de la carta que Mima le escribió reiterando lo dolorosa que es para sus actitudes en el hogar y que ha perdido la fe en él: «Dos persuasiones fueron suficientes para dejarte ajustar y socavar tu integridad». «Estás irreconocible. Un hombre enamorado. Él nunca habría permitido eso».

Attilio admite sus errores y le pide a Mima que lo perdone, y si esto no hubiera sucedido, explica entre lágrimas: «Habría perdido lo más valioso que logré superar en mi vida…».

Las primeras entradas nuevas

Signorini anuncia la llegada Hojas de Richard a vipponi sin decirles de inmediato que el ex-Pooh se quedará en casa y será su compañero de cuarto, sino más bien invitarlo a cantar con él, el invitado de la velada.

Signorini manda a todos al cuarto y a la puerta antonino spinalbis en el jardín anunciando la llegada lamborghini de ginebra, quien, sin embargo, no puede hablar y está esperando un gesto de él. El conductor muestra un clip en el que Antonino le dice a Ginevra que estaba dispuesto a dejar la casa por ella y ahora Signorini le pregunta si todavía tenía la idea de salir y irse con Ginevra. Duda, le gustaría salir pero tiene miedo de ser una trampa. Al final, es Ginebra la que entra. Solo va a estar en la casa unos días y Oriana no parece muy feliz, pero saluda a Ginevra, quien le dice que ha entrado en la casa de Antonino, que está encerrada en el confesionario. Gael también llega para dar la bienvenida a Ginebra, con quien tiene fuertes desencuentros con su Lamborghini. Finalmente, Antonino emerge de la confesión y se encuentra frente a tres mujeres con las que tiene una relación especial y Signorini le pide que dé un paso hacia la mujer que significa algo más para él. Yael elige.

Regla de la televisión

Antes de revelar el resultado de la transmisión, Signorini les pide a todos que nombren al menos a una persona que respirará aliviada si sale. Attilio dice Eduardo Donamaria, Charlie Antonino.

El público decidió que la persona importante que debía dejar la casa de Gran Hermano para siempre era él. charlie

El amor gana

Hace un año, Francisco Cipriani Recibió una propuesta de matrimonio de su entonces novio. Alejandro Rossi. Signorini presenta las imágenes más bellas de su historia de amor y su reciente matrimonio. Salatino se emociona y admite que le gustaría probar algo parecido con Soria. Por el contrario, Donnamaría todavía no quiere proponerle matrimonio a Antonella («Es demasiado pronto», dice). Luego, en un clip, se recuerda a todos los amantes nacidos en el desván de Cinecittà: de Giulia a Pierpaolo, de Ignazio a Cecilia pasando por Andrea Zenga y Rosalinda.

Francesca y Alessandro son invitados en el estudio, y frente a los vipponi congelados que los acompañan en la pasarela, los dos leen sus votos matrimoniales, frente a Signorini, quien no pudo asistir a su boda. Entonces para ellos hay una gran sorpresa, es Katia Ricciarelli Cantando Ave María para los recién casados.

Una sorpresa para Daniel

Signorini llama a Daniele en el Misterio y se deja llevar, llorando, en memoria de su hermana Michela, que siempre estuvo cerca de él, especialmente en los momentos más oscuros y difíciles que había vivido y a pesar de la diferencia de edad.

Luego, luego de hacerlo regresar a la sala con los demás, lo invita al patio donde aparece su hermana, quien le dice que no se deje influenciar por los juicios de los demás, que se divierta, que siga siendo él mismo, y ser fiel a sí mismo. Y honesto. Su saludo final es «No caigas en las provocaciones».

Nikita y Luke

Signorini muestra un clip que cuenta la relación entre Luka y Nikita. Se la ve muy implicada, va al frente y no se limita en las relaciones y contactos con los demás, aunque admite que tiene una relación especial con ella: «Me siento libre de hacerlo. Tengo contacto físico con todos. Conozco gente». Tal como están las cosas, no veo a Nikita como una amiga, sino que solo la veo como una querida amiga”, dice. En cuanto a Daniel, a Luka no le interesa para nada Nikita y podría ser Oriana quien le ponga llave a las obras con las que hay cierta sintonía. Nikita responde: «Lo estoy conociendo, me gusta cada vez más, tal vez me lleve una pole». Signorini intenta poner celosa a Nikita mostrándole un video de Oriana y Luca intentando bromear en el baño de una manera «provocadora». «No quiero contestar», se resiente Pelizon.

nominaciones

Los vipponi elegidos inmunizaron a Luca, Antonino, Patrizia y Nikita, mientras que Sonia y Orietta Berti del estudio inmunizaron a Antonella y Oriana, respectivamente. Todos los demás pueden ser nombrados.

Yael nomina a Sarah, Luca S. Atilio. Eligió a George Tavasi. Sarah, a su vez, toma represalias, votando a Attilio, Daniele y Alberto el uno por el otro. Edoardo nombra a Attilio, quien intercambia votos. Micol nombra a Sarah, Wilma y Attilio en su lugar.

En las nominaciones claras, Antonino nombra a Eduardo Donamaria. Oriana elige a Attilio, Patricia elige a Gyale, Onstini elige a Daniele. Le toca el turno a Antonella que nomina a Micol y finalmente está Nikita que elige a Attilio.

Melina y… Entra Riccardo Vogli

Entre los saludos de bienvenida y los «tontos» que no sabían quién era, la actriz entra a la casa. Dice: «Estoy convencido de que Dios creó a la mujer porque Adán le falló». Mientras tanto, Charlie está en el estudio, pero sorprendentemente dentro de la caja que se abre, hay un boleto de regreso.

Es el papel de entrada totalmente inesperado de Riccardo Fogli, que entra con su guitarra mientras todos los personajes importantes están congelados. A partir de ahora, eres oficialmente un nuevo competidor de GFVip.

charlie vuelve a casa

Mientras todos los VIP están congelados, Charlie llega a casa y les dice algo a todos.

En la nominación van Attilio, Sarah, Daniel y Eduardo.