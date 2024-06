Al frente de Carolina Di Domenico y Andrea Pironi

Se llamará “Segunda Plataforma”. El nuevo formato que se emitirá el próximo otoño en el afortunado espacio RaiDue que ocupaba el espectáculo de Fiorello hasta el pasado mes de mayo. Desde la emisora ​​Tiburtina de Roma se retransmitirá un programa de entretenimiento en directopresentado por Andrea Perrone E. Carolina Di Domenico. Tres novedades, buscadas por Angelo Meloni, director de DayTime, que le ha dado su propio toque: un grupo de artistas y ya no un único espectáculo, un lugar físico y no un trofeo, un espectáculo popular con la participación del público ( también participan en concursos y juegos) y ya no son sólo invitados a la promoción.