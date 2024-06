Pruebas médicas en 2024, aumento de 90, todas concentradas en Palermo y Nápoles, puntuaciones más bajas en el norte

También hay otros datos estadísticamente anómalos, novedosos respecto a años anteriores, que suscitan polémicas y dudas de todo tipo: Alta concentración 90 Lo cual corresponde a la puntuación máxima posible (un punto y medio por cada pregunta correcta y son 60 preguntas en total) En un puñado de universidades. En particular, la Universidad de Palermo y dos universidades de Nápoles, Federico II y Vanvitelli. Quien no sólo registró un número récord de misiones impecables – 57 sólo en Palermo, 76 en Federico 2: casi tres veces el número de candidatos en la Universidad de Milán . Pero también obtuvieron un puntaje promedio estratosférico, muy por encima del ya alto promedio nacional de este año. La Accademia dei Test, uno de los muchos sitios en línea para preparar exámenes pagados, se encargó de procesar los resultados de cada universidad, en lo que influye el altísimo promedio de las calificaciones de este año, porque se sospecha que muchos estudiantes, incluso con altos calificaciones, se le instará a continuar estudiando para volver a realizar el examen en julio.

Insatisfacción de estudiantes y familias

Pero, de hecho, desde la aparición de la clasificación, muchos estudiantes realizan cálculos solos o con la ayuda de sus padres. Y los malos humores no faltan. “¿Pero cómo es posible que las puntuaciones más altas de Palermo y Nápoles sean un 300 por ciento más altas que las de Parma o Milán?” dice una madre que desea permanecer en el anonimato para proteger a su hija. “Mi marido, que tiene mente matemática, preparó una hoja de Excel de la que surgieron algunos resultados sorprendentes: ¿Es posible que todos los buenos estudiantes se concentren en estas universidades?” La sospecha, francamente, es que los controles que impedían que alguien llevara su móvil al interior no eran los mismos en todas partes. “A mi hija también le fue bien: obtuvo 80,9. Pero en Novara, donde hice el examen en la Universidad Eastern Piedmont, la vigilancia era muy estricta. Eso sí, eran las nueve menos cuarto y la prueba no empezaba hasta la una. Mientras tanto, ella permaneció sentada en su asiento, portando únicamente su cédula de identidad y una botella de agua mineral”.