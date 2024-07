Para el médico era menopausia pero era cáncer de ovario. La historia de la paciente: ‘Parecía embarazada’.

La inglesa sólo descubrió la enfermedad cuando acudió a una cita de rutina con su dermatólogo. «Me pregunto qué habría pasado si no hubiera ido a mi dermatólogo. Habría creído lo que me dijo mi médico de cabecera y el cáncer habría empeorado», dijo el hombre de 55 años.

“Siempre me sentía muy cansada, no tenía energía y estaba subiendo de peso pero… Para el médico de cabecera ella era sólo una mujer posmenopáusica. Eso causó revuelo”, así cuenta la historia una empresaria inglesa de 55 años. No diagnosticar el cáncer de ovario De su médico de cabecera en Inglaterra, lo que la llevó a retrasar el tratamiento necesario con posibilidad de graves riesgos.

Después de intentar durante mucho tiempo comprender el origen de sus problemas de salud con el médico, en realidad, La mujer se ha resignado Cuando le diagnosticaron menopausia, descubrió por casualidad que en realidad tenía un cáncer en etapa 3, es decir, el que precede a la enfermedad terminal.

“Fui y venía con mi médico de atención primaria tratando de conseguir una cita, y no podía reunirme con él cara a cara, y cada visita se hacía por teléfono o mediante formularios en línea”, dijo Spa. Amigo del Independiente, pero también habló de “prejuicio, imprudencia e incompetencia”. Ella siempre restó importancia a sus síntomas atribuyéndolos a la menopausia o al síndrome del intestino irritable.. La mujer, que tenía 51 años en el momento de los hechos, dijo: “Al final, yo no soy la experta, él es el médico de cabecera y le creí”.

El punto de inflexión fue cuando acudí a una cita de rutina con un dermatólogo. De hecho, sólo el especialista consideró que algo andaba mal. La mujer de 55 años, que desde ese momento se sometió a pruebas del padecimiento en el que le diagnosticaron cáncer, recuerda: “Me dijo que tu estómago no se ve bien, de hecho parecía que tenías seis meses. embarazada.» En seguido de tratamiento.

“Me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera conocido a mi dermatólogo. Habría creído lo que dijo mi médico de atención primaria. Empeorará. Probablemente habría ido a urgencias”, comentó la mujer de 55 años, que se sometió a cuatro ciclos de quimioterapia y terapia farmacológica, pero ahora está libre de cáncer y se ha recuperado por completo.