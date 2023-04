Adiós a la batería siempre baja: llega una nueva tecnología que reemplazará a los iones de litio, ¿cuánto cuesta y quién la instalará primero?

Desde hace algún tiempo, Europa intenta cambiar el rumbo en una dirección verde, tratando de reducir al mínimo el impacto ambiental para proteger el ecosistema tanto como sea posible.

El primer cambio apunta a utilizar energías limpias y renovables en todos los sectores, tratando así de deshacerse de las sustancias dañinas para el medio ambiente (y los humanos) lo más rápido posible, incluido el gas o el carbón.

Sin embargo, para alcanzar los resultados deseados, se necesita mucha investigación, de hecho, aunque hoy en día muchos dispositivos funcionan completamente con electricidad y están equipados con baterías, el funcionamiento ambientalmente sostenible de automóviles, teléfonos o sistemas de almacenamiento de energía aún está lejos, más o menos. parecía. .

En Viena, en Universidad Tecnológica de VienaLos científicos pudieron crear un archivo Una batería completamente diferente Quien todos sabemos se basa en materiales cerámicos. Este tipo de batería excluye el uso de elementos raros o contaminantes y garantiza muchas ventajas, de hecho, una batería nueva puede durar mucho más que las baterías convencionales y es completamente incombustible.

Por sus características, este tipo de batería puede ser Ideal para grandes sistemas de almacenamiento.Útil para almacenar electricidad de fuentes renovables como el sol o el viento.

¿Cómo funciona una batería de iones de oxígeno?

La descripción del funcionamiento de esta batería fue publicada en la revista «materiales energéticos avanzadosPor Alexander Schmid, Tobias Huber y el profesor Jürgen Flieg, quienes informan que los materiales cerámicos pueden absorber y liberar iones de oxígeno doblemente negativos y, por lo tanto, cuando se aplica un voltaje, Generación de energía Aprovechando la migración de iones de oxígeno de un material cerámico a otro.

Las ventajas más importantes de este descubrimiento 3:

allá longevidad donde la batería de iones de oxígeno se puede reponer sin problemas ya que la pérdida de oxígeno se compensa con el oxígeno de la atmósfera

donde la batería de iones de oxígeno se puede reponer sin problemas ya que la pérdida de oxígeno se compensa con el oxígeno de la atmósfera el Materiales no inflamables Esto garantiza una mayor seguridad.

Esto garantiza una mayor seguridad. Usar Materiales no contaminados E incluso si no es particularmente raro, se podría fabricar una batería sin dañar el ecosistema.

Los principales destinatarios de estas baterías no serán los smartphones ni los coches porque su baja densidad energética no les permitirá funcionar correctamente ya que en las baterías cerámicas es mucho menor que en las baterías de litio convencionales, pero los expertos no lo descartan en un futuro. Piense en una alternativa más ecológica y económica para ellos también.