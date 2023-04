Lo que deben saber los turistas italianos en Nueva York | este oeste

inició enLa invasión de turistas italianos en Nueva York. El fin de semana de Pascua marca el inicio de la temporada turística, que se prolongará hasta el verano.

Se lo dedico a los muchos ciudadanos que están estos días en la Gran Manzana Una pequeña guía de las novedades que te esperanque quizás ya hayas notado, fue escrito por un residente de mucho tiempo (viví en Estados Unidos durante 23 años, en Manhattan durante 14).

Eliminé lo que ya tienes a continuación para llegar aquí: Inflación de precios de las aerolíneaslo normal Inconvenientes al llegar a los aeropuertos: estaciones en ruinas, colas para el control de pasaportes y malas conexiones con el centro de la ciudad. Estados Unidos no le da la bienvenida como muestra de progreso. La mala impresión que te causan sus aeropuertos -sobre todo si se compara con aeropuertos similares en Asia, el Golfo Pérsico- tiene la virtud de la sinceridad: te prepara para impresionar con sus ciudadesy donde mas aparente deterioro.

Lo primero que debes saber sobre Nueva York es esto: te parece abarrotado, y la invasión de turistas en Semana Santa confirma esta impresión: quizás encuentres tu espectáculo favorito a la venta en Broadway, el restaurante recomendado por Tripadvisor y el museo con se requieren reservaciones. Pero Nueva York es realmente otro habitante de nosotros Una ciudad que ha perdido población y sigue experimentando un éxodo masivo. Hay una migración interna de la población de esta ciudad, es una población que vota con los pies, es decir, están dejando una parte muy cara y mal gobernada de los Estados Unidos, para mudarse a otras partes del país donde piensan encontrarán un costo de vida más fácil y una mejor calidad de gobierno local.

En cuanto a la inflación la hallará el juez indiscutible, hasta los que no pagan el alquiler Querida Nueva York, comenzando con restaurantes, hoteles y transporte.

La población aquí es un número. Hace diez años, Nueva York y Florida tenían la misma población. en este contrato Salida De norte a sur, desde el Empire State (Nueva York) hasta el Sunshine State (Florida) era tan grande que su rival del sur tiene ahora 2,6 millones de habitantes: 22,2 millones frente a los 19,7 de mi estado. Los jubilados ricos alguna vez dejaron la Gran Manzana para pasar su vejez bajo el sol, pero hoy Miami es una ciudad más pequeña que Manhattan, llena de nuevas empresas. El desplazamiento involucra a las generaciones más jóvenes y tiene importantes implicaciones económicas.

Lo verás caminando por Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Las señales de la seis bomba comercial provocada por la pandemia no han desaparecido. Muchas de las tiendas que cerraron no han sido reemplazadas, y los letreros alquilados están repletos de edificios que se usaban para ejercicios públicos o pequeñas empresas y comercios. allá Escapar de Nueva York No solo son los bonos de Florida, hay quienes también se mudaron a Texas o Connecticut, pero la comparación con el estado que gobierna Ron DeSantis es aún más importante. En Florida, la tasa de desempleo es del 2,5%, por debajo del promedio nacional, mientras que en Nueva York es del 4,3%, por encima del nivel nacional.

Una de las razones por las que las personas y las empresas se mudan allí carga fiscal. Piscina de la ciudad de Nueva York Impuesto adicional a la renta equivalente al 14,8% sobre rentas medias y altas Mientras que en Florida no hay recargo y solo se paga el impuesto federal sobre la renta, que está por debajo de los niveles europeos. Incluso el impuesto sobre las ventas que afecta las ventas al consumidor (un poco como el IVA europeo) es más alto en Nueva York (8,9%) que en Miami, Orlando, Palm Beach (6%). La Gran Manzana es una zona de altos impuestos – Bastante alto si incluimos los impuestos sobre la propiedad de la casa – sin embargo Mala calidad de los servicios.. La falta de vivienda sigue aumentando. Y no porque la ciudad ahorre dinero en su ayuda.

Los europeos piensan en el estereotipo de una América donde no existe el lujo pero esto es una simplificación que no se corresponde con muchas realidades locales. el Medicaid es efectivamente el equivalente europeo de salud pública, ayuda a personas pobres cuyo ingreso anual es menor a $22,000, en una ciudad como Nueva York, esta asistencia incluye a inmigrantes ilegales. Otras formas de bienestar como yo personaje de comida (Cheque comida) también se extiende a los extranjeros que no dispongan de permiso de residencia. Nueva York tiene una red de patrocinio sólida y costosaque no mostró resultados tangibles. Si no los que dejan huir a una parte de la población sobre gravada.

El contacto más informativo con El metro será la mala calidad de los servicios públicos de la ciudad. Algunos extranjeros, asustados por su reputación, se alejan de nuestro metro. Pero es difícil para los neoyorquinos prescindir de él, especialmente en las horas pico, sigue siendo necesario para evitar los atascos en el techo. Sin embargo, hay signos de descontento incluso entre los residentes de toda la vida. Desde 2019 hasta hoy Se duplica el número de delitos violentos -asesinatos, violaciones, agresiones y robos a mano armada- en el metro. El resultado es que el tráfico de pasajeros ha caído y permanece por debajo de los niveles previos a la pandemia. particularmente Las mujeres usan menos el metro que antes por seguridad. Antes los títulos de viaje y abonos para viajeros cubrían el 40% de los costes de gestión, hoy el nivel ha bajado hasta el 23% como consecuencia de dos fenómenos: el descenso de viajeros, así como el hecho de que la policía prácticamente ha dejado de parar . Los que viajan sin pagar el billete. Resultado paradójico, la calidad del servicio (puntualidad, limpieza) sigue deteriorándose, pero el metro absorbe fondos públicos en exceso.

La Autoridad de Transporte Metropolitano ha recibido $15 mil millones en ayuda federal durante la pandemia. Más dinero entrando en sus arcas gracias al aumento de las cotizaciones a la seguridad social que cobran las empresas de la ciudad. Una espiral sin fin a la vista: la carga fiscal aumenta, el gasto público también, y los servicios siguen siendo débiles.

Proyectos ambiciosos como crear una línea tipos de trenesAnunciado en 2016 por el exalcalde Bill de Blasio, o el tren expreso al aeropuerto LaGuardia, siéntate a un lado. La inseguridad que mantiene a algunos viajeros alejados del metro se extiende a otras partes de la ciudad.

Un turista italiano acostumbrado a los carteristas y secuestradores de su hogar ya podría estar lo suficientemente alerta, pero es mejor que mantenga los ojos bien abiertos también aquí. nuestro alcalde eric adamsafroamericano y demócrata, describe en tonos El estado del orden público es trágicoRecientemente, habló sobre la reincidencia de violaciones de emergencia, denunciando el hecho de su existencia. 1.700 delincuentes, ya condenados por delitos violentos, deambulan libremente por la ciudad. Adams es un excapitán de policía y sabe de lo que habla. Fue elegido precisamente porque prometió mejorar la seguridad. En particular, votaron por él aquellas minorías raciales (negros como él, latinos) que viven en barrios que han vuelto a estar bajo el control de las pandillas. El alcalde es jefe de policía, pero heredó un Departamento de Policía de Nueva York débil e ilegítimo: su predecesor de Blasio recortó dinero a la fuerza policial después de acusaciones aleatorias de racismo en el verano de 2020 (asesinato de George Floyd, protestas de Black Lives Matter). La policía no tiene suficiente personal y lucha por reclutar nuevos oficiales. Además, incluso cuando los agentes arrestan a algunos delincuentes en el acto de cometer un delito, el Ministerio Público a menudo los deja en libertad sin fianza.

Al frente de la acusación se encuentra una famosa figura de extrema izquierda.Alvin Bragg, quien acusó a Donald Trump el martes pasado. Praga, cuya campaña fue financiada por el multimillonario George Soros, apoya la ideología radical que… Los delincuentes suelen ser víctimas de un sistema social injustoespecialmente si pertenecen a minorías de color (esta ideología oculta el trágico destino de las víctimas de los delincuentes, que a menudo también pertenecen a minorías étnicas y clases menos acomodadas). El alcalde, pese a pertenecer al mismo partido, pidió la dimisión de Praga. Pero el fiscal general relanzó su imagen en el juicio de Trump. Paralizado por el fiscal general que trabaja en su contra, el pobre Adams tiene que volver a otras campañas: recientemente nombró a un comisionado senior para el control de ratas…

Hablando de lemmings, si ya conoces los hábitos de la ciudad, no te sorprendería demasiado Montañas de bolsas de basura llenan las aceras de la Gran Manzana A partir de las ocho de la noche. Llamo su atención que todas estas bolsas son aproximadamente iguales. Nueva York está a años luz de las operaciones de recogida selectiva de residuos Que tiene lugar en muchas ciudades italianas y europeas. Nueva York es un ecologista orgulloso y está en proceso de prohibir el gas para cocinar. el tiene Cientos de kilómetros de ciclovías (Frecuentado también por peligrosos ciclistas, que se saltan los semáforos en rojo, aceleran contra el tráfico y atropellan a los peatones), es un buque insignia desde los tiempos del último alcalde exitoso, Michael Bloomberg. Por otro lado, no hagas nada. Reducir los humos tóxicos y el polvo fino que diariamente levantan innumerables obras de construcción. Aquí los desarrolladores siguen siendo un lobby poderoso y, después de todo, es debido a su influencia política que la construcción en un tiempo récord de los nuevos megarascacielos que estropean el lado sur de Central Park, o el nacimiento de un vecindario completamente nuevo en Hudson Yards y en Brooklyn a lo largo del East River.

Las últimas noticias para los turistas italianos. No te sorprendas si el hotel de al lado te hospeda. familias de solicitantes de asilo Recién llegada de Honduras, Nicaragua y Venezuela. El alcalde Adams ordenó 83 hoteles para este fin, que convirtió en centros de recepción de inmigrantes. En cuanto a los hoteleros, el municipio les paga bien. A pesar de esta gran red de apoyo, los hoteles solicitados no son suficientes. Por tanto, incluso un tercio de las 71.000 personas sin hogar que residen oficialmente en albergues o centros de acogida para personas sin hogar son inmigrantes indocumentados.

Esta crisis tiene una matriz política. Nueva York es una de las ciudades izquierdistas que se ha declarado refugio de inmigrantes, es decir Han declarado oficialmente su voluntad de violar las leyes federales de inmigración.. En otras palabras, se instruyó a la policía local para que no cooperara con las autoridades federales en la identificación de extranjeros ilegales; Y no importa si el mismo partido gobierna en Nueva York y en la Casa Blanca. El resultado es este: los gobernadores republicanos transportan en autobús a los extranjeros que cruzan ilegalmente la frontera hacia un estado estadounidense gobernado por republicanos (como Texas o Florida) a ciudades santuario. Nueva York es un destino para esta afluencia. Eric Adams heredó este papel de santuario de su antecesor y sólo pudo abandonarlo apoyando las acusaciones de la izquierda de su partido (Alexandra Ocasio-Cortez, New York Member of Parliament). Por eso sigue asignando nuevos fondos a los solicitantes de asilo. La última asignación fue de 4.300 millones de dólares. El alcalde anunció esta semana que tendría que recortar otras partidas de gasto en un 4%: policía, escuelas y universidades.

a En Central Park comenzó la floración y el esplendor.

Los museos, las salas de conciertos, los teatros y los locales de música son más atractivos que nunca. Si te quedas un poco más, incluso podrías ver la apertura del primer casino vertical en Times Square.

Soy uno de esos residentes que están decepcionados y preocupados por el declive de esta ciudad, pero están decididos a quedarse allí.