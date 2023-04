Inter se echa atrás: carpintería, goles fallados, Candreva se traga a Inzaghi, Gosens no basta | primera página

L’Enterrar Desperdicia la oportunidad de volver a la victoria y se detiene en un empate ante Arechi contra salernitana: 1-1 firma Goossens Y Candreva. Los nerazzurri están momentáneamente separados de la Roma, pero ahora están al alcance de los giallorossi que, superando al Turín, podrían sobresalir. Ganar ahora está a seis juegos (no ha sido tan malo desde 2018), y en la semana está el partido de ida de cuartos de final contra benfica. Salernitana, por su parte, pasa a +10 de Verona en el tercer puesto, a un partido más de distancia.

el partido – Luego de unos minutos de consideración, el Inter se movió a la primera oportunidad: Lukaku La cabeza esférica se extiende para la inserción. GoossensQue quema a Bronn y golpea a Ochoa. El propio Lukaku tendría entonces dos excelentes oportunidades para doblar, pero primero pateó en diagonal con el pie izquierdo y luego no cronometró la sugerencia de Gosens desde la izquierda. Los gigantes belgas lo intentan de nuevo mediada la primera mitad, pero su pie izquierdo es flojo y central, y Ochoa no tiene problemas. Correa tiene su oportunidad con un cabezazo pero encuentra la respuesta del portero, entrando al primer tiempo con una parada Onana En Coulibaly, un verdadero milagro Ochoa Quien de alguna manera, instintivamente, quita un guiño a la puerta a unos pasos de distancia Lukaku Desde Dumfries Cross. Al comienzo de la segunda mitad entra deyaa Junto a Piatek, pero fue el Inter el que estuvo cerca de marcar con un misil de Barela que desvió Ochoa lo justo para enviarlo al poste. Candreva logró poner en aprietos a Onana con una cruz envenenada. Después de una hora de juego sucede algo emocionante: Ochoa Guardar en Dumfries, luego en la esquina Lukaku Pegué al larguero a unos pasos de distancia y luego el arquero mexicano hizo una gran parada y se levantó de nevera Luego encuentra la pared en el segundo intento. Inter, no lo cerró, arriesgó mucho cuando deyaa A su vez, golpea el larguero, atrapando un pase cruzado de Kandreva desde la derecha. Lautaro Martínez, entrando en el segundo tiempo, podría cerrar el marcador, pero busca un improbable one-hit con Ochoa. funciona mejor Lukaku, pero aun así encontró al portero Salernitana poco después. Salernitana ataca con todos los jugadores y se premia con un gol de mucha suerte Candreva, cuyo centro encrespado desde la derecha engañó a Onana y se coló en la escuadra. ya no pasa nada, Souza Agarra un isótopo de platino y molesta al compañero. Mi humor.