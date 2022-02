Actualización gratuita entre Traffic Marketing y usuarios pasivos – Nerd4.life

hemos visto como Horizonte prohibido oeste Estuvo en el centro de una campaña de marketing realmente agresiva de Sony, que se extendió entre canales publicitarios bastante tradicionales a iniciativas tan diversas como estar en la portada de revistas generales para audiencias femeninas y estatuas en todo el mundo, pero entre estos movimientos también podemos poner el famoso actualización gratuita Ofrecido por la compañía para cambiar de la versión de PS4 a la versión de PS5. Lo cierto es que esta excelente propuesta de Sony ha tenido sobre todo el efecto de dar una buena imagen de la compañía ante el público más entusiasta e informado, mientras que las grandes cifras indican que la mayoría de los usuarios no lo hacen. Él se aprovechó de ella, quizás ignorando su propia existencia.

Como de costumbre, todas las variaciones a realizar deben hacerse en estos casos: las ventas respectivas se refieren solo a Reino Unido y es solo para coordinación física, que en realidad es una visualización parcial del número total. Como dijimos anteriormente, seguir hablando de datos de mercado en estas circunstancias es casi inútil, pero mientras sea el único dato que tenemos, lo hacemos suficiente, por importante que sea para la tendencia general hasta que se demuestre lo contrario.



Horizon Forbidden West, una escena del juego

Estos datos nos dicen que la mayoría de los usuarios prefieren Paga 10 euros más Para el juego en sí, ignoró la ruta de actualización gratuita de PS4 a PS5, pero realmente olía así desde el principio, cuando Horizon Forbidden West se mantuvo en silencio en PlayStation Store a dos precios diferentes a pesar de que eran esencialmente dos ofertas idénticas. .

A la luz de esto, era fácil entender cómo sería: de los que compraron la versión digital de PS5, estaba claro que eligieron la versión vinculada (es decir, la versión que en realidad se podía ver desde PS5), los que no No quieren esperar una actualización (la imposibilidad de acceder a la descarga anticipada en este caso), aquellos que prefieren obtener la caja con el texto PS5 y muchos que tal vez ni siquiera saben que es posible actualizar, finalmente sirvió la iniciativa anterior. todo para sofocar la ola corta de controversia que ha surgido sobre impulsar una oferta de próxima generación en la franquicia «Revolutionary» (además, no se repetirá) Pardesque. Así que por un lado había uno movimiento inteligente De Sony, que anunció la actualización gratuita para mantener en buena forma a los usuarios experimentados, pero aún mantiene el doble precio al darse cuenta de que la mayoría de los jugadores pueden no haberlo usado, pero por otro lado, también hay un cierto negativo general para los usuarios, con todo debido respeto a las posibles demandas colectivas que temen algunos bufetes de abogados.

Como también hemos visto en otras situaciones,aumento de precio Uno de los juegos de última generación que se opuso rotundamente a la publicidad, finalmente fue aceptado de forma bastante tranquila por la mayoría de los usuarios. Así como en la mayoría de los casos se ha aceptado el aumento de precios de muchos bienes de consumo como teléfonos inteligentes y similares, incluso de los videojuegos, el público ha demostrado que acepta de buena gana aumentos de precios sin mayores repercusiones, lo que parece haber aparecido. Incluso en PC con las ventas de Final Fantasy 7 Remake. El mensaje parece bastante claro: al menos por ahora, todavía hay espacio para que los productores tiren de la cuerda sin caer en consecuencias negativas, así que veremos cómo la situación puede evolucionar más.

