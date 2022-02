Juventus, la dura respuesta de Cobolli Gigli a las palabras de Mourinho

Después del ataque indirecto José Mourinho en contra de juventus Durante el partido entre Roma ciervoHellas Verona Terminó 2-2 en la última ronda de ligaLa airada respuesta viene del expresidente de la Juventus Giovanni Copoli Gigli, En el cargo de 2006 a 2009. El caos podría conducir a su severa destitución uno especial, Pero no menos importante el tono utilizado por el expresidente de juventus Habla de Mo y de su experiencia previa en el Inter.

Roma – Mourinho – Juventus: ¿Qué pasó?

Traigamos la cinta hasta el sábado. Roma Hellas VeronaLos giallorossi bajan por debajo de los dos goles en la primera parte y se recuperan con fuerza de desesperación en la segunda parte gracias a los goles de los jóvenes. Volpato Y el fuerte. Mourinho Al final de la carrera, estaba eufórico, pateando balones a las gradas y botellas dondequiera que pasara. En el momento de mayor furia competitiva, él uno especial Imita el gesto del teléfono hacia el árbitro. Pareto Le grita, desde la grada: «Te manda la Juventus, te manda la Juve».

Duras palabras, luego repetidas en el túnel que conduce al vestuario, según informó impresión. Comportamiento inaceptable por parte del entrenador, acusaciones severas ni siquiera Roma Se le permitió pasar desapercibido, y el club se disculpó con el director de la carrera mucho después de la carrera.

El portugués ahora se arriesga a al menos tres rondas de descalificación, mucho para el entrenador, además de una fuerte multa.

Juventus, Cobolli Gigli respondió a Mourinho: «La coglionata es formidable»

Sin embargo, la respuesta del expresidente de la Juventus no se hizo esperar, y no es oficial Giovanni Copoli Gigli, En el cargo de 2006 a 2009 en quizás el período más sensible en la historia de la anciana. Atacó severamente al ex patrocinador Mourinho Siguiendo sus palabras, también señalando hechos muy pesados ​​con respecto a Calciopoli Y un recordatorio de las diversas áreas grises que quedan por investigar a los ojos de muchos. Estas son sus palabras:

«La considero una tonta colosal. En el proceso matemático, la correspondenciaEnterrar, El equipo que lo entrenó, no fue encontrado. Más tarde, luego de que se revelara un delito deportivo, se encontró allí, que ahora está prescrito. Mourinho miró primero a las empresas para las que trabajaba en lugar de escupir sangre sobre otras empresas. Puede ser un mecanismo efectivo pero también puede convertirse en una bomba que explota en tu mano”.

Una invitación a mirar dentro de su casa, aquella de la que más escapó, dado el peso de los ataques de antes. MourinhoA menudo no es nuevo el ataque no provocado contra los Bianconeri, incluso en contextos donde es juventusNo parecía estar interesado de ninguna manera.

Para la batalla del Scudetto, dice Copoli Gigli en Nápoles

Durante el discurso del ex presidente de la Cámara de Representantes juventus También hay espacio para comentar la lucha del Scudetto, que nunca es segura en los últimos años. Todavía espero el éxito de la Juventus, lirios de kobule Napoli es considerado el equipo mejor equipado para luchar por el título Liga:

«Haciendo todo lo posible, sí. Este es el momento en el que los resultados que llegan son importantes y ya no se puede decir que se recuperarán. El fútbol siempre nos da novedades y situaciones difíciles de predecir. Todos los equipos, incluso los grandes». uno, tiene un momento de debilidad y hay que aprovecharlo. . NápolesA pesar de sus lesiones, se mantuvo en niveles altos de la clasificación y ahora podría intentar dar lo mejor de sí. De LaurentiisEste año puede sentirse muy cómodo porque Spalletti Ha encontrado un público en el que se siente cómodo».

