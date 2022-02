Putin y la lección del ‘Ratón Alfa’: La guerra no la quiere, pero EEUU y Reino Unido juegan con fuego (porque las manos chamuscadas no son las suyas)

Todos los CV de el presidente ruso vladimir putin Contiene una anécdota de su infancia que describe bien al personaje. De niño vivió en uno de los sórdidos conjuntos de vivienda social esparcidos por todo el país.Unión Soviética y enEuropa del Este. Uno de los pocos entretenimientos era cazar ratones que habían invadido los edificios. Baby Putin fue especialmente bueno atrapándolos porque entendió cómo funcionaba su psicología cuando se daban cuenta de que eran presas. En los recuerdos de esos años hay una persecución de la rata, el ratón grande, el ratón indiscutible ratón alfa. Putin dice que lo que no debes hacer para atraparlo es atraparlo porque en el momento en que siente que no tiene salida, el ratón se vuelve hacia ti y te ataca.

Ninguno de los dos Joe Biden Ninguno de los dos boris jhonson Nunca han estado en una situación similar, nunca han jugado a atrapar ratas. Pero seguramente deberían atesorar esta anécdota porque lo que dice Putin es realmente cierto, una rata alfa ataca si está atrapada y sin vía de escape. ¿Es esto lo que está haciendo Occidente hoy en el enfrentamiento con Putin? Porque en esta etapa deBuenas noticias infinitas La invasión rusa de Ucrania parece ser solo un objetivo Washington Ambos son forzados Rusia intervenir y Devolver la guerra a Europa.

Antes de dedicar unas palabras al peligro que representa retórica de personajes como Johnson Y el Biden Representando la paz en el viejo continente, es bueno reconsiderar las causas de este conflicto. Comencemos desde 1989, cuando El Muro de Berlín ha caído. El acuerdo no era empujar a la OTAN hacia el este, sino el objetivo principal detrás de esa OTAN Después del colapso de la Unión Soviética? ¿Por qué mantener una estructura militar tan costosa ante una amenaza? comunismo soviético ¿Cuando esto se estaba desmoronando y todos estaban seguros de que la democracia tomaría su lugar? en el fondounión Europea Puede construir su propio dosel protector militar. Pero no fue así, la entrada de los antiguos países comunistas en la Unión Europea fue un servicio de entrada en la OTAN, que se ha ampliado desde 1989.

Algunos países de Europa del Este empujaron a la OTAN hacia el este, y entre ellos Polonia, durante algún tiempo autor de una revisión política y geográfica de la historia europea. En resumen: el futuro de Ucrania, como su pasado, no está en él Rusia, pero en los países de Europa Central, los países han unido fuerzas con la OTAN y la Unión Europea. ¿De qué países estamos hablando? EslovaquiaY el HungríaY el Lituania especialmente Polonia. allí Europa Central Él lo tiene invadió Europa del Estey las naciones que siempre habían pertenecido a esta región que ahora es una pequeña franja de tierra rusa al oeste, han absorbido Montes Urales.

En 1999, con el objetivo de la integración euroatlántica, Polonia Comenzó a seguir una gran estrategia nueva en el este: asegurarse de que las fronteras occidentales de la Unión Europea y la OTAN ya no existieran a lo largo de sus fronteras orientales mediante la retirada de la Unión Europea y la OTAN. Ucrania. Las ventajas eran y siguen siendo Barato Y el estratégicoPolonia, junto con Rusia, es el mayor exportador de bienes y servicios a Ucrania; La eliminación del frente occidental de Europa en Ucrania es una fuente de seguridad para Polonia. Finalmente, la entrada de Ucrania en la Unión Europea abrirá un Varsovia La oportunidad tan esperada de reemplazar un moscas como una fuerza importante en la región.

En 2008, PoloniaJuntos con Sueciapropuso una Asociación Oriental entre la Unión Europea y sus vecinos europeos, una cooperación que sirvió como precursora de la adhesión a la Unión UcraniaY el MoldaviaY el Bielorrusia (aunque luego comentado), AzerbaiyánY el Georgia Y el Armenia. Los principales países de la Unión Europea, como Francia Y el Alemaniase mostraron reacios a seguir con la iniciativa, Para no molestar al KremlinLo cual, por supuesto, vio en el acuerdo el intento de la Unión Europea de crear una nueva esfera de influencia en el Este.

Pero no detuvieron el proceso. polarización Ucrania. donde, Millones de ucranianos han emigrado en Polonia Tanto es así que hoy en día son una parte omnipresente del tejido de la sociedad polaca. Ucrania también se ha convertido en el país más dependiente de Europa de las remesas de los inmigrantes. Principal recurso de los migrantes de la economía del país.

Al ver amenazas de interferencia y represalias en las últimas semanas, parece que de facto la entrada de Ucrania en Chico Y esto ya ha sucedido en la Unión Europea, después de todo Al borde de una intervención armada de la OTAN Para defender un país del que no forma parte. La disputa gira en torno a la posibilidad de que Ucrania ingrese en la OTAN, y cabe recordar que nada tiene que ver con la defensa de uno de sus miembros.

La mejor solución, dada la realidad geopolítica de la región que, contrariamente a lo que afirman los polacos, no pertenece a Europa Central sino a Europa del Este, es asegurar neutralidad de Ucraniaprotege esto Llevando Entre unión Europea Y el Chico mano y Rusia Por otro lado. Esta solución neutralizaría a Putin y daría su solución La psicología del ratón alfa Director. Por qué Rusia a Guerra con un gran importador fuera de su energía el no quiere hacer eso Pero ella no está dispuesta a permitirlo. Chico pon el tuyo misiles para 800 km de Moscú.

Y llegamos a líderes anglosajones. Tanto Biden como Johnson están jugando con fuego pensando que no se quemarán las manos. intervención armada en Ucrania instantáneamente se convertirá en Una guerra de poder. ¿la razón? Para un porcentaje de la población prorrusa o nacida en Rusia, fuerzas de la OTAN No serán liberados pero conquistadores. En este punto, reviviremos los horrores. Kosovoestos son deAfganistán o de Siria. Solo esta vez Ratón alfa Vladimir Putin Puede decidir que es hora de volverse contra aquellos que lo han estado persiguiendo durante años. Es mejor no pensar en las consecuencias y esperarlas. macron Encuentre la mediación adecuada.