Activision Blizzard, ¿compra en peligro? La pregunta se puso seria – Nerd4.life

L ‘Obsesión De Ventisca de Activision de Microsoft puede ser en realidad un archivo riesgo. Si ha estado siguiendo los desarrollos de la operación significativa, actualmente bajo consideración por el Antimonopolio del Reino Unido, lo sabrá. se esta poniendo serio Llegan las primeras críticas desde Estados Unidos sobre el trabajo del Comité Inglés.

Hace unos días, de hecho, la Cámara de Comercio de EE. UU. atacó a la antimonopolio inglesa por sus errores, que también mencionó anteriormente Microsoft en el expediente que destaca cómo la CMA de Sony citó 57 veces y los consumidores solo 10 en sus documentos. El concepto es claro: ¿estás mirando los intereses de los usuarios o los intereses de la empresa japonesa?

Call of Duty no se convertirá en exclusivo de Xbox y ya parece que no llegará al catálogo de Xbox Game Pass hasta dentro de unos años: una franquicia bastante grande, dados los efectos indudablemente positivos que la franquicia podría tener garantizados para los usuarios de Microsoft. servicio de suscripcion. Sin embargo, parece que la ley antimonopolio del Reino Unido no tomes esto en cuenta.

De hecho, siguiendo el documento en el que la CMA marca pauta en el hecho de que Microsoft está adquiriendo estudios y haciendo exclusivos sus juegos para imaginar el futuro de Call of Duty, sin plantearse cómo implementará Sony Las mismas políticas idénticas Durante años, la sensación ha sido que el regulador realmente piensa de una manera.



phil spencer

La opinión del antimonopolio inglés sería vinculante para el éxito de la adquisición, como es sabido, y varios insiders que imaginaron un rumbo en todo sin obstáculos para laOperación de casi 70 mil millones de dólares Ahora están empezando a temer que algo esté saliendo mal.

Por lo tanto, existe la posibilidad de que Microsoft se enfrente drásticamente a una prohibición de finalizar la compra, en cuyo caso, según la hipótesis del periodista Jez Corden, podría ser un giro agridulce para los usuarios de PlayStation porque la casa de Redmond tendría que pagar una gran cantidad. Invertir en terceros exclusivos.

Aún no se ha dicho la última palabra y la situación en el Reino Unido puede cambiar, pero por ahora todo el camino es cuesta arriba para Microsoft. ¿qué piensas? ¿Podrá la compañía completar la adquisición de Activision Blizzard? Vamos a hablar acerca de.

Parliamone es una columna de opinión diaria que proporciona un punto de partida para la discusión sobre las noticias del día, un pequeño editorial escrito por un miembro del equipo editorial pero no necesariamente de la línea editorial Multiplayer.it.