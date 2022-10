A partir de hoy puedes

A lo largo de los años hemos asistido a un auténtico auge de los asistentes de voz y los dispositivos electrónicos asociados: es el caso de Google Assistant con el Google Home Mini (y sus derivados), Amazon Alexa con el Echo Dot, etc.

Estos asistentes de voz te permiten realizar muchas acciones en el transcurso de la vida cotidiana, como iniciar una cuenta regresiva (para controlar los tiempos de cocción de la pasta, por ejemplo), saber el clima de mañana o conocer las principales noticias del mundo.

Una acción que, sin embargo, aún no se ha logrado Amazon Alexaes la implementación oportuna de acciones diferidas: de hecho, muchas acciones pueden llevarse a cabo sin problemas, pero aún hoy Todavía no podía realizar negocios en un momento determinado o en un momento del día.. En el caso de que queramos, por ejemplo, encender las luces a una hora determinada, lamentablemente esto no es posible. De hecho, las acciones solo se pueden realizar instantáneamente una vez que se recibe el comando del asistente de voz. La única alternativa es construir patrónque, a diferencia de los comandos regulares, no se puede ordenar verbalmente.

Sin embargo, Amazon finalmente anunció un gran momento para esto. La abuela se llama en este caso. trabajo cronometrado, y eventualmente dará a todos los usuarios la posibilidad de realizar varias acciones de manera programada, sin necesariamente tener que realizarlas en el tiempo inmediatamente posterior al comando. Así será posible encender las luces a una hora determinada, iniciar el temporizador a una hora predeterminada y encender algunos dispositivos inteligentes (conectados a Alexa, como aires acondicionados u otros) a una hora determinada del día en un forma sencilla e intuitiva.

Así que solo queda esperar nuevas actualizaciones de Amazon, que estamos seguros introducirá nuevas funciones y características de su asistente de voz (para ampliar aún más la experiencia existente) durante las próximas semanas o meses.