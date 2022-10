Putin amenaza con la bomba atómica tras las anexiones. «Ahora podemos tratar»

Se respetó el triste texto y no se guardaron sorpresas. ceremonia de firmaanexión de cuatro regionesUcraniaComo conclusión del referéndum farsa, terminó con una imagen el presidente ruso vladimir putin Junto con cuatro gobernantes títeres de Luhansk, Donetsk (al este), Zaporizhzhya y Kherson (al sur) que, en pequeños detalles, no están completamente controlados por el ejército ruso.

Ante la amenaza de la Tercera Guerra Mundial, la OTAN refuerza sus defensas: Suecia exporta armas a Turquía

palabras

Pero Putin, en su largo discurso en el Kremlin, con contenidos casi balbuceantes (como cualquier miembro de un consejo municipal, llegó incluso a citar el escurridizo tema de Padre 1 y Padre 2 como muestra del deterioro de los valores de la West), profirió una serie de amenazas graves. “Defenderemos nuestra tierra con todos los medios a nuestro alcance”, es decir, en esta definición, también las tierras ucranianas capturadas por la fuerza. Entonces señaló que el Kremlin ahora considera las acciones de Kyiv como un ataque a las fronteras de la Federación Rusa.

Aludió a la posibilidad de usar armas atómicas con una herramienta dialéctica: “Estados Unidos fue el único país del mundo que usó dos veces armas nucleares y sentó un precedente”. Y aquí, refiriéndose a la palabra “previo”, Putin apuntó no tan sutilmente: si Estados Unidos hizo esto en la Segunda Guerra Mundial, también podríamos usar armas nucleares para responder al contraataque ucraniano. Un desafío para Occidente, un desafío para la OTAN, pero en última instancia un desafío para el mundo.

partidarios

En la majestuosa Sala San Giorgio, ante un público del 95 por ciento de hombres, no pocos religiosos (pero no estaba el patriarca Kirill, aquejado de Covid), todos con rostros sombríos y ansiosos (según algunos medios chechenos Kadyrov se durmió , expresidente Medvedev), llamó a Ucrania a sentarse en la mesa de negociaciones: “Kyiv termina la guerra que comenzó en 2014 y vuelve a la mesa de negociaciones, estamos listos y ya lo hemos dicho, pero la adhesión de los cuatro regiones no estarán en discusión. La elección está hecha y Rusia no la traicionará». 2014 es el año en que tomó el poder de Putin en Crimea y realizó otra celebración similar a la fiesta de ayer, donde aseguró, entre otras cosas, No habría más guerras de conquista de nuevos territorios.

Zelensky respondió: “Ucrania ha sido y sigue siendo un líder en los esfuerzos de negociación. Siempre hemos ofrecido a Rusia un acuerdo de convivencia en términos justos, honestos y dignos. Pero esto es claramente imposible con este presidente ruso. No sabe lo que son la dignidad y la honestidad. Así que estamos listos para dialogar con Rusia, pero ¿cuándo tendrá otro presidente?”. Putin, en el desfile que finalizó en la Plaza Roja, donde se instaló un teatro y grandes pantallas, lejos de las filas de jóvenes que huían para no tener que ir a combatir, declaró la guerra a Occidente. :: “Nos quieren cancelar. Existe un orden mundial unipolar, que es esencialmente antidemocrático y no libre”.

Ucrania, el Pentágono está trabajando en un nuevo liderazgo para armar y entrenar a Kyiv: tendrá su sede en Alemania

aliado de beijing

Con este clip parece olvidarse de China, que se aleja cada vez más de Moscú. Beijing dijo que cree en el respeto de la integridad territorial de todos los países, por lo que Xi no reconocerá la anexión de las cuatro regiones. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU contra el referéndum ficticio y la anexión del territorio ucraniano fue rechazada anoche por el veto de Moscú. Pero China solo se abstuvo (junto con Brasil, India y Gabón). Para tranquilizar a las naciones del espacio, el Zar afirmó ayer: “La Unión Soviética ya no existe, no hay regreso al pasado, no hay beneficio para Rusia. Esto no es a lo que aspiramos”. El Reino Unido anunció nuevas sanciones. Todos los líderes, comenzando por Ursula von der Leyen, condenaron las anexiones anunciadas por Putin. Están cada vez más aislados, pero por ello también más peligrosos.