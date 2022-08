Desde luces LED hasta frituras. Aquí están todos los consejos

Baja la temperatura un grado radiadores. no disminuyas la velocidad ducha de agua caliente. Y usa la creatividad en la cocina. Hay muchas estrategias que se pueden adoptar para tratar de contrarrestar caro-Facturas. Según un estudio realizado por Inés El pasado mes de julio, con cierta previsión, la factura familiar se podía reducir en unos 180€ al año. Desde julio hasta hoy, el costo de la energía se ha duplicado, por lo tanto, con un poco de atención, el ahorro puede ser aún mayor.

Bill, ¿cómo memorizas? De la estufa al secador de pelo, los electrodomésticos (y franjas horarias) que más consumen

De caliente a frío

En estos últimos días de verano, para refrescarse, es mejor evitar el aire acondicionado, y sustituirlo por un deshumidificador, que según los expertos reduce el consumo entre un 15-20 por ciento. «A la espera de acciones más decisivas a nivel europeo y nacional, para contener el fenómeno dramático de las facturas caras, sería recomendable centrarse en una serie de acciones», dice Roberto Taskini, presidente de Adoc. Por ejemplo, no abuses del aire acondicionado y cuando lo enciendas, asegúrate de que la temperatura dentro de la casa sea seis grados más baja que la del exterior”. De qué preocuparse, a corto plazo, será la calefacción. “Para reducir el consumo de gas, se puede bajar el refrigerante al menos uno, dos grados si no hay personas mayores en la casa —dice Nicola Armaroli, investigadora del CNR, autora de ‘Emergencias Energéticas’—, pero convendría empezar a pensar de autoproducción de energía, a través de paneles fotovoltaicos.Yo, en una casa totalmente independiente del gas, gasto cincuenta euros al mes en calefacción, agua caliente, recargar el coche, etc. pagado.»

debajo del baño

“Nunca pienses que el agua caliente depende del gas. El baño debe durar tres minutos, y no diez, como hacen muchos, sobre todo los jóvenes. Y no dejes el grifo abierto al entrar y al salir”, continúa Armaroli. Aquí, también, la fotovoltaica puede ayudar. “El sistema con batería cuesta unos 20.000 euros. Las comunidades energéticas ya están en Europa, lo que ahora llega a Italia: más edificios comparten el sistema para gastar menos».

Latidos de la lámpara LED

Cuando se trata de luz, los ahorros comienzan con el reemplazo de las bombillas. “Las bombillas -añade- consumen seis veces más que las bombillas incandescentes y cerca de la mitad que las de bajo consumo”.

tiempo de lavado

Presta atención a los dispositivos. “Se deben utilizar en las mejores bandas en contratos que estipulen un precio de dos horas, en cuyo caso el cronograma se debe configurar de 19 a 8 a.m.”, dice Taskini. La lavadora debe utilizarse siempre con carga completa. “Se debe realizar un mantenimiento adecuado y periódico de los electrodomésticos -continúa- y después de su uso, no se deben dejar los electrodomésticos en reposo”.

lavando platos

El lavavajillas también debe usarse con carga completa. Taskini asegura que es bueno «comprar los últimos aparatos. La eficiencia energética está indicada por ley en las etiquetas: va desde la G, la más baja, hasta la A+++, que permite un mayor ahorro».

en la chimenea

Antes de pensar en los platos a lavar, es necesario cuidar su preparación. “La cocina de inducción permite un ahorro significativo en comparación con la especificación tradicional”, destaca Armaroli.

Ahorro ‘sabor’

No todas las preparaciones requieren el uso de una estufa u horno. Un poco de imaginación es suficiente para repensar tus hábitos en la mesa. “Sin comprometer el hecho de que habrá aumentos de precios y se necesitarán políticas personalizadas, se pueden tomar algunas precauciones en la preparación de los platos: los encurtidos son excelentes y no requieren fuego”, explica el chef Alessandro Cercilo, vocero de Federcuochi y Rai Face. Valores nutricionales y sin consumo de energía.La ensalada de espinacas crudas es deliciosa.Quienes la prefieran cocidas pueden pasar dos minutos en una sartén evitando hervirla durante diez minutos.”

pagando

Todavía existe el problema de los altos precios de los productos, que hacen que el gasto sea más «salado». “En este período, en los supermercados hay muchas promociones de “pruébame gratis”, con pago en cuenta -dice Serena Guata, estrella del mundo del ahorro y los cupones, autora de “Cupones y Descuentos”-, otros productos que son compensados con tarjetas regalo, que se ganan también lo es en algunos concursos. En general, es bueno comparar las ofertas de varios supermercados, y luego hacer varias compras, comprando siempre al mejor precio».