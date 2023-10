Sí, un cangrejo puede ahuyentar a un águila. video

El águila, a pesar de su majestuosidad, es derribada por un diminuto cangrejo, suena surrealista pero es real.

¿Cómo podría ser un animal? Muy pequeño y aparentemente inofensivo. ¿Puedes incluso literalmente dejar caer un gigante del cielo? A menudo hablamos de fuerza en el mundo animal y damos por sentado que son precisamente los más grandes los que ganan.

El león triunfa sobre la gacela y el tiburón triunfa sobre el pez pequeño, pero no siempre funciona así. Especialmente cuando se trata de astucia y, por tanto, cuando hay que superar la «pequeña» parte de la situación. Aprovecha sus características físicas.

El cangrejo venciendo al águila: un vídeo evocador

Por lo tanto, el león no siempre atrapa a la gacela si corre más rápido, y el tiburón no siempre mata presas pequeñas si se desliza en lugares pequeños, y al mismo tiempo no derrota al águila. Si el cangrejito se le pega a la cara.

Aunque es pequeño con patas y garras, puede ser muy astuto, especialmente en una situación como la que se ve en el vídeo donde prácticamente se sienta sobre la cara de un águila. Manejo incompetente de un animal sin manos. pero con alas que, por tanto, no pueden separarse de su hocico, hasta el punto de que se desploma en el mar desesperado.

Suena como una escena increíblemente épica, pero al final el animal que se inclinó para recoger y posiblemente comer el cangrejo fue detenido por este pequeño oponente. Las imágenes son muy especiales ya que las dimensiones varían mucho.Siempre esperamos fuerza, coraje y valor de un animal como el águila.

El tamaño del águila, teniendo también en cuenta su envergadura, alcanza más de 2 metros y pesa 6 kg. Este cangrejo es muy pequeño, pero incluso si hiciéramos una comparación directa, el cangrejo más grande que existe mide sólo 40 cm de largo. Los números son importantes en este caso porque resaltan la desproporcionalidad que existe entre ambos tipos.

Esto también se aplica a las propiedades físicas, El águila es muy poderosa, tiene un pico peligroso pero a la vez tiene dos patas. Y alas, por lo que no tiene movimientos fáciles para eliminar al oponente. Se puede confiar en el poder, pero no en la practicidad. Por otro lado, el cangrejo tiene unas patas pequeñas que le permiten, a pesar de su pequeño tamaño, moverse y atacar al oponente y así, como ocurre en este caso, tener ventaja.