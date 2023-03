Ztl cambia las reglas de bloqueo de acceso | Estos vehículos estarán prohibidos.

Nuevas restricciones de acceso a los centros históricos. Seguro que afectará duramente a los propietarios de algunas de las clases de automóviles más populares de Italia.

embudo en Zonas de tráfico limitado en las grandes áreas metropolitanas italianas. Es un período de grandes cambios en cuanto a las restricciones de tránsito en los centros históricos y diversas secretarías municipales están tomando medidas para ello Ampliación de nuevas restricciones Para automóviles negociados dentro de Ztl. Crece el pánico entre automovilistas por su presencia Los medios corren el riesgo de ser descalificados.

Con la aparición de normativas cada vez más estrictas en materia de emisiones contaminantes, como la norma Euro 7 aprobada por el Parlamento Europeo, que entrará en vigor a partir de 2025, Es hora de que las grandes ciudades cambien de rumbo.

A pesar de los intentos de restringir el acceso a cada vez más vehículos en los centros históricos de las capitales italianas, un hecho es cierto: Las alternativas de movilidad sostenible no son sostenibles para el bolsillo de los consumidores. En este sentido, el camino hacia la electrificación de los coches sigue siendo arduo en Italia, con algo más de 171.000 vehículos a batería matriculados hasta la fecha, según datos facilitados por Motus-e.

lejos de un futuro de cero emisiones

Además, Italia representa un caso único en Europa, el único país que, en lugar de aumentar, Cae la venta de vehículos eléctricos. si miramos diciembre 2022Las matriculaciones de vehículos totalmente eléctricos cayeron un 26,6 % respecto al año anterior, hasta apenas alcanzar 4.526 unidades.

Dada la situación de estancamiento del mercado del automóvil cero emisiones en Italia, lo que más sorprende son las decisiones tomadas por algunas administraciones públicas respecto a las restricciones a la circulación en los centros históricos de algunas categorías de vehículos antiguos.

Stop Polluting Vehicles En Roma, ACI pide exención de vehículos históricos

En este escenario, ha habido mucha discusión Decreto del 28 de febrero en Roma El alcalde de la capital, Roberto Gualtieri, emitió un decreto para detener la circulación de algunos tipos de automóviles al prohibir los vehículos más contaminantes en el cinturón verde (el más grande de Europa). Con la nueva ordenanza de la ciudad, podrás acceder a toda esta megarregión, a partir de ahora Prohibidos los vehículos con gasolina hasta 2€ o diésel hasta 3€Será castigado Incluso vehículos históricossin distinción de valor entre autos sobrantes de más de 20 años de historia.

contraataque duro Presidente de ACI, Angelo Stecchi Damianiquien destacó la importancia de distinguir entre «vehículos históricos» y «vehículos antiguos» al tiempo que propuso una lista de protección dirigida a proteger los pocos vehículos de interés histórico real y excluir El 43% de los autos viejos no valen nada. La Lista de Protección Histórica de ACI establece que muchos vehículos no tienen un interés de colección y no deben permitirse en áreas de tráfico restringido.