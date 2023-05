Zelda: Tears of the Kingdom, ahora puedes ver cuántas horas has pasado tú y tus amigos

Hay una cosa que realmente gusta a cierto número de jugadores. Sepa exactamente cuánto tiempo ha invertido en un videojuego. En algunos casos, hay un temporizador justo en el videojuego (piense en JRPG, por ejemplo), pero muchos títulos no se molestan en decirnos cuánto tiempo ha pasado. Afortunadamente, muchas plataformas y sistemas de juego hacen los cálculos por nosotros. En unas horas de hoy – 23 de mayo de 2023 – finalmente podremos saber, por ejemplo cuantas horas gastamos en La Leyenda de Zelda: Lágrimas del Reino. Podremos hacer lo mismo con nuestros amigos.

Por si no lo sabías, accediendo al perfil del jugador, es posible verlo Cuánto tiempo se ha invertido en los últimos juegos Lo empezó él (los últimos 20, para ser exactos). Sin embargo, hay un límite: durante los primeros diez días del primer lanzamiento, la consola no indica la cantidad de horas dedicadas, sino solo la cantidad de días que han pasado. Sin embargo, han pasado diez días desde que se lanzó hoy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, y si comenzaste el juego en D1, puedes comprobar con precisión cuánto tiempo has invertido (no demasiado).

El interruptor en realidad no es muy preciso y aprox., pero al menos te da una idea aproximada de cuánto tiempo pasaste jugando el juego. El tiempo vuela con un título como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Es difícil hacer un conteo mental, por lo que esta característica es útil.

Obviamente, no importa cuánto tiempo le dediques a un juego, sino la calidad de esas horas. En el caso de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la calidad es evidente. Entonces Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas jugando?

¿Y cuántas de esas horas se dedicaron a crear formas ingeniosas de acariciar perros?