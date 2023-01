Zaya protestó: «¿Chrisanti? Estamos a punto de llevarlo a aplastar». Microbiólogo deja la Universidad de Padua: «Tengo que defenderme»

andres crisantimicrobiólogo de la Universidad de Padua H Senador afiliado PDcerrando la puerta Deja el Ateneo de donde vino Londres Tal como Profe Microbiología y Microbiología Clínica, así como Director del Departamento de Medicina Molecular, cargo que dejó por estar en año sabático para ser elegido en Senado. Los documentos de renuncia están listos y Crisanti ya lo habló con la alta dirección de la universidad. Este es el último acto de conflicto politicoCientífico y distintivocon los que contrastaba no tanto con los líderes académicos, de los que siempre fue solidario, sino con los dirigentes de Región del Véneto y al Gobernador de la Liga del Norte luka zaya. El anuncio se hace pocas horas después de la publicación. Progreso enviando informes de algunos escuchas telefónicas Donde Zaya expresa su hostilidad hacia Krisanti.

El profesor anuncia aRelación comercial: “A partir de hoy me voyUniversidad de Padua. Quiero ser libre para tomar cualquier decisión que me interese, ya que hay muchas objeciones que también preocupan a otros profesores universitarios.Adnkronos Y agregó: «Si los abogados identifican algunos responsable de carácter punitivo, y en caso de que tenga toda la intención de ir al fondo, no quiero avergonzar a la universidad que, entre otras cosas, también se encuentra en un estado de colaboración institucional con la región del Véneto».

¿Qué dijo Zaya que fue tan impactante? En el Primavera 2021fue interceptado mientras hablaba con él Roberto TonioloGerente empresa ceroZaya, el brazo ejecutivo del Consejo Regional de Asuntos de Salud, está molesto por decir lo menos: «Aquí estoy rompe mis bolas Hace 16 meses, lo haremos Llévalo a estrellarse ¡Y vas y te pones de acuerdo al pie de la letra para sacar las castañas del fuego en el Senado Académico del asentamiento Crisanti! Estas son las palabras, según avances de la transmisión, que se emitió el lunes 2 de enero. árbol de rayos. Es un testimonio de cuán profundo surco Cavado entre el político que durante la primera ola de Enfermedad del coronavirus Dio la imagen de gran velocidad y eficiencia, y el médico que cuestionó la exactitud de la intuición de la tripulación de Ziano y en realidad afirmó que su autor del modelo de investigaciones integrales es muy efectivo. Después del descubrimiento del fascismo A.I. vo (Padua) La primera muerte ocurrió en febrero de 2020.

Publicar objeciones de texto es un servicio. danilo procachante Dentro de la transmisión de Siegfried Ranucci. Hablando por teléfono, Zia agrega: “Fui a sacar castañas del fuego… Ha pasado un año vamos a apuntar A esto… ahora haz salvador del hogarEn ese momento Crisanti se sintió atacado por la zona y señaló a Galileo Galilei, quien estaba siendo juzgado por sus teorías científicas, las palabras revelaban por qué. La imagen del salvador Covid de Veneto una vez perteneció a Zaia, al menos en la primera ola. Sus conferencias de prensa diarias se convirtieron en un elemento básico septiembre 2020 Tuvo la reelección con la estratosfera 76% votó. Más bien, durante el segundo brote de la epidemia La región había sufrido un colapso en términos de Casos de muerte. «Tenemos más cosas positivas porque estamos haciendo más tampones Zaya respondió con firmeza. Pero los muertos también crecían. En un momento, Crisanti debe haberse obsesionado con Zaya. Recomendación de informes Para explicar estas frases, el gobernante prefirió no responder.

El diálogo ha sido interceptado, como en el efecto «boomerang», antes Consulta Originalmente solicitado por la región de Veneto. El profesor universitario hizo un estudio de descubrimientoFalta de fiabilidad de las pruebas rápidas Que la región ha utilizado ampliamente contra el covid. «no son elegibles Para descubrir tres positivos de 10”, dijo CrisantiOtoño 2020. Informó a la región del Véneto justo cuando era líder de siete regiones italianas para apoderarse de 148 millones de euros Para hisopos rápidos. Lo llamaron tal molestia y derrotista, que se recopiló un expediente en su cuenta y se examinó a un abogado. fabio benelli Padua, luego Azienda Zero lo remitió al Ministerio Público. Pero finalmente en el mostrador acusados en riesgo de terminar hombres zayaya que fueron interrogados en Padua Roberto Rigolidirector de microbiología en Treviso, quien Idoneidad científicamente probada de audiciones rápidas, y la entonces directora general de Azienda Zero, Patrizia Simionato. El Fiscal General afirma que las comprobaciones de la fiabilidad de las pruebas no fueron rigurosas, en 2020, pero que todavía se dio luz verde para su compra y uso. Para ambos ya se ha solicitado acusación.

Ahora entendemos por qué 5 de mayo de 2021Durante una rueda de prensa en la sede Protección civil Desde Mestre, Gobernador de la Liga Norte Luca Zaia Respondió de manera vergonzosa al menos siete veces a las preguntas. ilfattoquotidiano.it con respecto a queja Distrito v. Microbióloga Andrea Crisanti. fue alrededor de uno demanda judiciala abierto o sencillo informes? Tienes que hablar con el doctor Roberto Toniolo. ¿Quedó excluido el gobernante de la cuestión que incluso exigía la persecución de un científico como Galileo Galilei? «No, no voy a llamar, pero necesitas hablar con el Dr. Toniolo». ¿Actuó Azienda Zero a instancias del distrito o de su jefe? «Pregúntale al Dr. Toniolo». En esos días, Zaya podría haber estado molesto por el giro que estaba tomando la historia, ya que Azienda Zero y su gerente general habían escrito al Senado Académico explicando que el informe a la El fiscal de Venecia No era una denuncia, sino una denuncia que contenía artículos periodísticos y declaraciones de Crisanti. La prueba está en esas escuchas que ahora han llevado al profesor a una gran negativa.