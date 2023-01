¡Blue derriba al No. 3 del mundo y se lleva el punto de la victoria! – Deportes OA

Haga clic aquí para una actualización de transmisión en vivo

BRONZETTI-EIKERI EN VIVO (partido dos después de BERRETTINI-RUUD)

EN VIVO DE SINNER-EDUMUND (No antes de las 4.30)

2.40: Eso es todo por este partido, pero estaremos viendo el resto del partido Italia-Noruega en vivo. Gracias por seguirnos y buenas noches.

2.38: Brittini venció a Ruud por 6-4, 6-4 dándole así el primer puesto del grupo de la Fed Cup. Bronzetti se enfrentará próximamente a Ikere en el cuarto partido entre Italia y Noruega.

2.37: Italia, pues, pasa de ronda como primera de grupo y ahora los otros dos partidos marcarán los parámetros de cualquier repetición

2.35: ¡Es Britney para frotarse los ojos vista en Brisbane! El azul gana en dos sets a Ruud, pero sobre todo da una señal de dureza y plena recuperación al jugar un partido de gran contenido, desde la mitad del primer set, tras anular dos puntos de quiebre, y más allá.

6-4 Volf Bertineyeeyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, los 3 clasificados del mundo en grupos consecutivos, y vuelve a batir los cinco primeros lugares despues de dos años y le da a Italia ganando el grupo en el grupo!

40-30 La derecha de Berrettini está en internet

40-15 Bucle trasero de Rod, Perrettini lo desmarcó un poco en la parrilla

40-0 ¡Magiaaaaaaa Berrettini! ¡Línea recta fuerte y perfecta!

30-0 Rudd respondió con un revés a la red

15-0 Golpe de derecha de Rudd a la red

5-4 Revés de Ruud con fuera de Berrettini

Rod Feature: Ataque del delantero noruego

Valencia: a lo largo de la barra recta

Ventaja de Rudd: Brittini respondió con un revés en línea

40-40 ¡El balón corto de Pretini es increíble! ¡Cierra un trato difícil!

40-30 Golpe alto de revés de Rudd

Un peligroso backflip 30-30 llevó a Rudd hacia adelante

30-15 Derecha de Berrettini

30-0 La respuesta de Brittini llegó con un revés

15-0 servicio directo y rosa

5-3 ¡As Berettini!

La ventaja de Berrettini: el saque y la derecha de Azzurri obligan a Ruud a cometer falta

40-40 por el río Beretini

40-30 Tiro frontal de Berrettini

30-30 en la barra, el rectilíneo de Brittini

30-15 As Berettini

15-15 El tiro trasero de Berrettini es largo

15-0 As Berrettini

4-3 ¡Increíble cambio de racha larga de Berettini! ¡Aquí viene el descanso!

Derecha de Rudd puso el 15-40 tras buena respuesta de Berrettini

15-30 Disparo de Brittini tras otro golpe de derecha mortal

15-15 Revés de Berrettini en línea

0-15 Un golpe de derecha muy fuerte de Berrettini

3-3 La respuesta de Rod es larga.

Servicio Britannia 40-15

30-15 gran intercambio! Berrettini lo cierra con un revés sobre la línea y aplastando al ganador

15-15 As Peretini

0-15 de derecha de Bretigny

2-3 La respuesta de Brittini en línea

40-0 Servicio Rudd

30-0 Remate cruzado de revés de Rudd. ¡Extremadamente hermosa!

15-0 Intento de revés de Brittini a la red

2-2 ¡Remate frontal de Brittini!

Característica de Berrettini: golpe de revés azul

40-40 Doble falta Brittini con balón de fútbol

40-30 Revés de Berrettini a la red

40-15 golpe Brittini post-servicio

30-15 Britannia Servicio

15-15 Centro de derecha de Berrettini es letal

0-15 por la recta Berrettini

1-2 Revés de Brittini en la red

40-15 Revés de Rudd en la red

40-0 Camino de hielo

30-0 Gran balón corto de Rudd

15-0 Derecha de Berrettini pega en la red

1-1 ¡Sirve a Brittini!

40-15 Golpe de derecha letal de Berettini hasta el final

30-15 As Berettini

15-15 Brittini doble

15-0 servicio directo y beretini

0-1 El revés de Brittini salió tras una respuesta temblorosa

40-15 Berrettini encuentra un pasador aturdido que obliga a Ruud a cometer falta en la red

40-0 Camino de hielo

30-0 Camino de hielo

15-0 Revés de Berrettini pega en la red

1.44: Berrettini tardó en meterse en la burbuja pero en el set final fue una azul fatal, que anuló dos puntos de quiebre en el sexto juego

6-4 ACEEEE BERRETTINIIIIIIIII! ¡Blue gana el primer set en 37 minutos!

40-0 ¡As Berettini!

¡El intercambio 30-0 es muy difícil! Salió el derechazo de Rod

15-0 As Berrettini

5-4 ¡El sofisticado pase largo de Perretini! ¡Aquí viene el descanso en cero para el azul!

0-40 Derecha de Bretigny golpea a Ruud por falta

0-30 a lo largo de la barra recta

0-15 Respuesta directa de Brittini, Rudd manda un tiro directo

4-4 El golpe de derecha de Brittini fue un potente golpe de derecha en este octavo juego.

40-15 Ruud intenta cruzar la red directamente

30-15 Revés de Berrettini a puerta

30-0 Pelota corta de Brittini por respuesta corta de Rudd

15-0 As Berrettini

3-4 Cara de varilla

40-15 ¡La Straight Acceleration de Brittini es un asesino!

40-0 Camino de hielo

Respuesta prefrontal amplia 30-0

15-0 Brittini respondió con un revés largo

3-3 Un ace de Berettini, que salva dos puntos de quiebre, iguala el marcador

Ventaja de Brittini: derechazo de Rod en la red

Igual: derechazo de Brittini en la red

Característica de Berrettini: golpe de revés azul

40-40 ¡Servir Berrettini!

30-40 hielo beretini

15-40 a lo largo del revés de Berrettini

15-30 Derecha de Brittini pega en la red, segunda falta inexplicable

15-15 Un centro de derecha de Largo Berrettini

15-0 Servicio Brittini

Servicio de 2-3 varillas, todavía no hay señales de interrupción

40-0 Contraataque de Rudd

30-0 La respuesta de Brittini en línea

15-0 Brittini respondió largo

2-2 Saque y Derecha de Berrettini

Servicio Britannia 40-15

30-15 La derecha de Berrettini está en línea

30-0 Revés de Berrettini y tiro tapado

Saque 15-0 y golpe de derecha de Berrettini que obliga a Ruud a cometer falta

1-2 Le salió cruzado de revés a Brittini

40-15 a lo largo de la varilla

40-0 Cinta ayuda a Ruud con un derechazo de Berettini

30-0 sale de la recta de Bretigny

15-0 Revés de Berrettini pega en la red

1-1 Llegó la respuesta de Rod

40- Servicio Corporal Pretini

30-0 derechazo corto de Berettini

15-0 Servicio Brittini

0-1 Revés de Brittini en la red

40-15 Derecha de Brittini se fue fuera

15-30 La respuesta de Brittini en línea

15-15 Revés de Ruud tras golpe de Berrettini en línea

15-0 por derechazo de Rudd

1.07: Varilla en servicio

1.05: Atletas en el estadio para calentar

1.02: Cinco partidos para terminar hoy, más Italia y Noruega: EE. UU.-Alemania (2-0, Pegola gana 1-0 a Sigmund), España-Australia (1-1), Grecia-Bélgica (1-1), Francia – Croacia (0-2), Polonia-Suiza (1-1)

0.59: Equipos en el campo para los cánticos

0,58: Sin duda un partido importante para Berrettini, que puede evaluar su forma ante un jugador con el objetivo de tocar fondo en el ya inminente Abierto de Australia.

0,55: El partido anterior fue el de Gstaad, en suelo suizo, de nuevo con victoria, esta vez en los tres sets más combativos, para el noruego. Sobre tierra batida en Roma y París, Ruud también ha ganado en 2020 y 2019, mientras que solo tiene dos victorias para los Blues, ambas en 2020, los dieciseisavos de final en Nueva York sobre pista dura en el US Open, y en Madrid en 2021. , en la jornada previa a la final en suelo español.

0.52: Será el séptimo encuentro entre la clase rumana de 1996 y el No. 3 del ranking ATP, quienes han tenido un período mágico en las últimas dos temporadas. El último partido no es para nada recordable: en Nueva York, en los cuartos de final del US Open, fue un partido fácil y claro 3-0 a favor de Ruud con Berrettini nunca en el partido.

0.49: El balón pasa ahora a Matteo Berrettini y Lucia Bronzetti, quienes deberán poner fin a la disputa hoy. Para que los Azzurri se vayan, una victoria es suficiente y esperamos que llegue ya con el tenista rumano, quien seguramente será llamado a la prueba más difícil y motivadora que cualquier jugador Azzurri haya enfrentado en la competencia.

0,46: Las expectativas se cumplieron, aunque con un gran esfuerzo por parte del equipo italiano, que ahora está a solo un éxito de separar el boleto para la siguiente ronda.

0.43: La primera jornada del partido de la United Cup 2023 entre Italia y Noruega finalizó con marcador de 2-0 para los azzurri.

0.40: Buenas noches amigos de OA Sport y bienvenidos a la retransmisión en directo del partido Matteo Berrettini vs Casper Rudd, válido como tercer partido de la United Cup 2023 entre Italia y Noruega.

Cómo seguir la Copa Italia-Noruega por TV/Broadcast – enviar coincidencia

Buenas noches y bienvenido de nuevo Transmisión en vivo del partido de Matteo Berrettini y Casper Rudd, válido para el desafío de la Copa Unida 2023 entre Italia y Noruegala competición de naciones con alineaciones mixtas celebrada en Australia. La primera jornada del partido de la Copa Unida 2023 entre Italia y Noruega terminó con un marcador de 2-0 para los Azzurri. Las expectativas se cumplieron, aunque el equipo italiano se esforzó mucho y ahora está a solo un éxito de separar el boleto para la siguiente ronda.

El balón pasa ahora a Matteo Berrettini y Lucia Bronzetti, que deberán poner fin a la disputa hoy. Para pasarle el turno al blues Solo una victoria es suficiente y ojalá realmente llegue con el tenista rumano, Seguramente será llamado a la prueba más agotadora y estimulante que cualquier músico de blues en la competencia haya enfrentado. Berettini tendrá que lidiar con Casper Road, Número tres del mundo, en lo que es una revancha del desafío de cuartos de final del último US Open. Definitivamente Un partido importante para Perrettini, que puede evaluar su estado de forma ante un jugador con el objetivo de llegar al fondo del ya inminente Open de Australia.

Presentado por OA Sport Transmisión en vivo del partido de Matteo Berrettini y Casper Rudd, válido para el desafío de la Copa Unida 2023 entre Italia y Noruega: Noticias en tiempo real y actualizaciones continuas. El partido será el primero del programa de hoyen un 01.00 italiano. ¡Que te diviertas!

Foto: La Presse