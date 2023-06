Yosilo congela a una buena Italia en el minuto 88: España gana 2-1 y está en la final de la Nations League | primera página

después de europeo, La Liga de las Naciones. L’Italia por Roberto zurdoCampeones de Europa pero no se clasificaron para el Mundial de Qatar, en la lucha por el trofeo, volvieron en semifinales en el escenario A las 20.45 En De Grolsch Veste en Enschede, Países Bajos vs. España por Lewis de la fuente. El ganador se enfrentará a Croacia, que derrotó a los anfitriones, en las semifinales de De Kuip en Rotterdam. naranjaque jugará la final por el tercer/cuarto puesto contra el perdedor del partido entre Blues Y furia roja, Quienes volvieron a desafiarse tras las semifinales del campeonato continental, que Italia ganó por penales. Decepción de España en el Mundial, ya que Marruecos la eliminó en octavos, otra vez de penalti, adiós Luis Enrique. Ambas selecciones ganaron sus grupos: los Azzurri están por delante de Hungría, Alemania e Inglaterra, la Furia roja está por delante de Portugal, Suiza y República Checa, y Mancini sigue centrado en las canchas de Retegi, de la Fuente y ex Juventus.

Estadísticas y antecedentes El presupuesto se mueve al borde del equilibrio: 11 victorias de los azzurri, 16 empates y 12 derrotas, con 45 goles marcados y 43 encajados. Estos son los 39 precedentes oficiales. España cuenta con tres títulos continentales (1964, 2008 y 2012) y un título mundial (2010) e Italia con cuatro títulos mundiales (1934, 1938, 1982 y 2006) y dos títulos europeos (1968 y 2021).

Alineaciones oficiales:

España (4-2-3-1): Unai Simón. Navas, Lou Norman, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, Jaffe, Pino; Morata.

Italia (3-5-2): Donnarumma. Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Frattisi, Jorginho, Barella, Spinazzola; Zaniolo fijo.