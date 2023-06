Baschirotto: «En Lecce tengo las llaves del estadio para ir al gimnasio a las 7. ¿El final de mi carrera? En el negocio familiar»

El defensa del Lecce habló con La Gaceta Deportiva (Entrevista realizada por Francesco Calvi)

regreso a casa. “Es una oportunidad de volver a ver a mis familiares, pero también de encontrar tranquilidad. En unos días me voy de vacaciones, y en cambio estoy ayudando a la familia a seguir trabajando en la empresa. Me gusta porque hace Me siento parte de esta pequeña joya que fue construida primero por mi abuelo y luego por mi padre». A lo largo de los años. Sin duda, conducir un tractor es divertido. Pero cuando se trata de correr por los campos… En el campo de todos esto, aporto espíritu de sacrificio, trabajo manual y esfuerzo diario. Si estoy en la Serie A no es gracias al talento. Nunca he perdido la voluntad de superarme, cuidando el aspecto físico y mental todos los días.

día típico. «Me levanto a las siete, luego directo al polideportivo para hacer ejercicio en el gimnasio. En Lecce me dieron una copia de las llaves de la puerta, para que pudiera alcanzarlas frente a los trabajadores del almacén. Incluso en la mesa yo rara vez cometemos errores…».

al final del trabajo. «Probablemente volveré a Nogara, porque tenemos un gran negocio que me gustaría administrar con mis hermanos. Mi padre y yo estamos matriculados en la Universidad de Parma en la Facultad de Ciencias Animales. Tenemos vacas y cerdos, allí es un pequeño gallinero, y cultivamos muchas verduras, especialmente tomates”.

Sueño definitivo. «Lo pasé muy bien con los giallorossi, somos un gran grupo y logramos un gran resultado. Luego vino la selección, la torta de chocolate. Tuve la oportunidad de pasar cinco días con personas que escribieron la historia del fútbol italiano. No me parece real».

De D a la selección. «Nada ha cambiado excepto el color de la camiseta. Primero fue blanco, luego blanco y negro, y finalmente rojo, amarillo e incluso azul. Soy el mismo de siempre. Estoy trabajando duro y tal vez, algún día, pueda debutar con la selección».

bonucci. «Traté de entender los secretos de Bonucci, uno de los mejores jugadores. El grupo azul me recibió muy bien. Traté de sacarle algunos secretos porque la diferencia entre un gran jugador y un jugador común se puede ver incluso en un pequeño movimiento. Bromeábamos de vez en cuando, porque jugábamos con Viterbo. Leo me dijo que los periodistas de Viterbo estaban felices de vernos juntos.

Aparecen los músculos. «Es mi alegría, y fue concebida como una broma durante un viaje. En otoño, fui a Lisboa con dos amigos que me pidieron que pensemos juntos algo que me representara. Salió Arnold Bose, así que empezamos a ensayar delante». del espejo…”.

clima azul. «Maravilloso. Llegué al resort pensando que tenía bestias sagradas frente a mí, pero en realidad son hombres simples y similares a mí. Vieron que estaba tan emocionado, por lo que prometieron romper el hielo para hacerme sentir como uno de ellos de inmediato. Lo lograron».

UMTITI. «Empecé a jugar sin él, porque Samuel aún tenía que volver a su mejor nivel. Luego nos hicimos un dúo consistente y noté su carisma, su personalidad y esos factores que marcan la diferencia en la cancha. Es un campeón del mundo y eso se nota». .”

Penalizaciones de monstruos. «No podía creer lo que había provocado, estaba convencido de que si hacía lo mismo en el centro del campo el árbitro no pitaba. Pero no tenía miedo. Miré a Falcone y me dije que él se encargaría de eso». Por suerte paró el remate de Jetcaire y nos salvamos”.

Sueño de fútbol. «Al principio pensé que lo de siempre: la fama, la televisión, ser futbolista estaría en boca de todos. Luego se apoderó de mí el deseo de venganza. Mucha gente me decía, cuando era joven, que no lo haría». Siempre quise demostrarlo, primero a mí mismo y luego a ellos, estaban equivocados. El trabajo siempre da sus frutos».