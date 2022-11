“Yo no soy de nadie, bofetada a Ray – Libero Quotidiano

Sergio Frisia Hizo una larga entrevista con tvblog.itdonde habló sobre su trabajo actual en tira de noticias Pero también del pasado en Rai. En primer lugar, el presentador del informativo satírico de Canale 5 adelantó que él y Roberto Lipari «son una de las muchas apuestas que ganó antonio ritchie“No somos un matrimonio, -explicó-, pertenecemos a diferentes generaciones, somos muy diferentes, pero cuando surgió la idea de trabajar con Roberto, inmediatamente me convenció mucho, y lo sabía. trabajaría.»

Friscia comenzó con opiniónPero en Mediaset me di cuenta plenamente: «Durante años se me consideró un tipo rai. Así es, crecí en rai, y yo también lo hice». castrocaroY el Presentarse con la familiaPero quien me ofreció un ascenso fue Richie. Ha aparecido solo una vez en Canale 5, y luego solo en series de televisión y ficción. No sé, tal vez Ray no pensó en aprovecharse mejor de mí…» ¿Fue subestimado Viale Mazzini? «No sé, No puedo saber las razones de las acciones de Rai.. Rai todavía me llama hoy, porque sabe que la audiencia me ama, así que tal vez las calificaciones aumenten. No tengo motivos políticos y no tengo amistades. Es humanamente esperado que después de dar tanto, alguien se dé cuenta y te señale. Pero, repito, esto no depende de mí.

Además, Friscia reveló que no temía las repercusiones de Rai debido a algunos de los servicios en él. tira de noticias Viale Mazzini ataca: «Yo no pertenezco a nadie. Soy un ser pensante, pero un sección Están en el servicio de despacho que se lamenta cuando algo anda mal. erizos Tampoco tuvo problemas para atacar a Mediaset o Berlusconi.Es una persona libre y transparente. Entonces, no, no estoy sacando a relucir el problema».