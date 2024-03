Yannick En la final, el ruso cayó eliminado en dos sets por 6-1 y 6-2.

La lección aprendida en los dos primeros sets del Abierto de Australia fue instructiva. Una falta es un jugador que no comete dos veces la misma falta. Así que, después de dos meses, es él quien arranca como un cohete para no correr el riesgo de tener que perseguirlo: ha anotado dos de los siete puntos de break que le ha concedido el ruso, sepultado por estadísticas vergonzosas (47% de puntos ganados con el primero), no necesita la prórroga, sólo un simple esfuerzo para anular dos oportunidades en el 2-1, Luego huye. 6-1, demasiado bueno para ser verdad. «Esta es la final muy esperada del torneo. Al ganar mañana el segundo torneo Master 1000 de su carrera, ascenderá otro lugar en la clasificación: No. 2, vs. Carlos Alcaraz, que retrocedió a la edad adulta (“Me sentí como un inexperto de trece años”) en cuartos de final contra el guapo Dimitrov, experto en hundir su elegante tenis en la insuficiente profundidad de una pelota de Ercolino, y acabó dentro de (otra) negra. agujero de claridad. Yannick no se permite ningún descanso y, en cambio, aprieta el acelerador. Lo quiere todo, ahora. La niebla del tenis con Grixpor, O'Connell y MachakTres partidos consecutivos en los que le rompió el saque. Cocido al vapor bajo el sol de Florida. Con Medvedev, el plan de batalla era no dejar la iniciativa al ruso, que tuvo que hacer milagros para recuperar el punto (60 a 37 al final), frustrado y quejoso, incapaz de reaccionar.