Linda Evangelista: La vida, éxito y ocaso de una supermodelo

linda evangelista Desfigurada permanentemente por un tratamiento de belleza conocido como CoolSculpting, está lista para compartir su historia y entre lágrimas le dijo: «Ya no puedo vivir así».

Linda Evangelista, ¿Qué es CoolSculpting?

era linda evangelista Una de las supermodelos más buscadas del mundo.Hoy, su apariencia ha cambiado para siempre gracias a Coolsculpting, la tecnología de «congelación de grasa» que es una alternativa a la liposucción a la que se sometió la modelo anterior desde agosto de 2015 hasta febrero de 2016, para un total de 7 sesiones (Lea lo que opina el Dr. Paolo Santanche sobre este tratamiento).

Drama de Linda Evangelista «Brutalmente Desfigurada»

Por primera vez, Linda Evangelista, de 56 años, Habla de su dolor físico y mental. Por este caso que terminó en los tribunales luego de que la supermodelo demandara a CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc. en septiembre pasado, reclamando $50 millones en compensación por su existencia.distorsionado permanentemente» Y «brutalmente mutilado«.

Linda admitió haber llorado por primera vez Personas:: “Me encantó el espectáculo en el podio, hoy tengo miedo de encontrarme con alguien que conozco”. Él continuó: «ya no puedo vivir asiMe esconde y me avergüenza. Ya no puedo vivir más con este dolor. Finalmente estoy listo para hablar».

El evangelista cuenta su calvario. Después de tres meses de tratamiento, comenzó a notar bultos en el área de la barbilla y alrededor de los senos. Esas áreas que quería adelgazar estaban aumentando de tamaño. Luego se endurecieron y finalmente perdieron por completo la sensibilidad en esas partes.

«Traté de arreglarlo por mi cuenta, pensando que había hecho algo mal. Me puse a dieta y llegué al punto en que dejé de comer. Pensé que me estaba volviendo loco».

Linda Evangelista, ¿Qué es la hiperplasia paradójica (HAP)?

Desesperada, en junio de 2016 acudió a su médico y le mostró lo que le estaba pasando a su cuerpo. El evangelista recuerda: “Estaba llorando y le dije: no comí, me muero de hambre, ¿qué estoy haciendo mal?”. Cuando el especialista le diagnosticó hiperplasia paradójica (HAP), dio una última frase: “Ninguna dieta o ejercicio te hará volver a ser como eras antes.«.

PAH es un efecto secundario raro que afecta a menos del 1% de los pacientes que se someten a CoolSculpting, en el que el proceso de congelación hace que el tejido adiposo afectado se espese y se expanda.

Un partidario experto de CoolSculpting, que utiliza un proceso conocido como lipólisisargumenta que dicho tratamiento está respaldado por documentación científica y que se han realizado más de 11 millones de tratamientos en todo el mundo, y agrega que el raro efecto secundario conocido como PAH aún se está estudiando y monitoreando.