Hasta que averiguan el PIN y comisionan tres veces

Dos malas noticias llegan a los cajeros automáticos, que son utilizados diariamente por millones de italianos.

Veamos cuáles son y cuáles son los cambios en el uso de los cajeros automáticos y antes que nada a qué debes prestar atención.

Usar un cajero automático es un gesto completamente natural para todos los italianos que regularmente van a retirar y también a pagar dinero en cajeros automáticos, Pero llegan las triples comisiones y el PIN ya no es seguro. Veamos a qué prestar atención. Los malos inteligentes pueden ocultar las diminutas cámaras casi invisibles de los cajeros automáticos Descubra nuestro código PIN. Estudios recientes muestran que la IA puede detectar un código PIN Desde el movimiento del brazo aunque tapamos el teclado con la otra mano.

maxima atencion

Entonces se volvió muy fácil para los estafadores descubrir nuestro PIN y así Si notamos en el cajero algunos artículos que nos parecen sospechosos, es muy importante dejarlos y buscar otro. Pero ahora también llegan las triples comisiones y pagaremos 1,50 euros al retirar. Bancomat Spa, la empresa que opera todos los cajeros automáticos italianos, ha pedido a la autoridad de competencia que haga un cambio Demasiado desprecio por los usuarios. Hasta el momento, la comisión por retiradas en cajeros automáticos de un banco que no sea el nuestro ha sido de 0,49 euros. Con las nuevas reglas, sacar dinero de otro banco costará Una comisión sorprendente, por así decirlo, puede fluctuar hasta 1,50 euros.

Comisiones triples y repentinas

Bancomat Spa indicó a la autoridad garante que No es justo que la comisión la fije quien gestione la tarjeta, pero debería fijarla quien realmente mantenga el cajero automático. y todos los costos relacionados y relacionados. Pero esto significa materialmente que el comité no sabe quién se va a retirar hasta el momento de la retirada. Realmente Las comisiones que marca nuestra tarjeta dejarán de tener valor, pero se aplicarán las comisiones que cobra el banco propietario del cajero usamos .

Incluso con la nueva regla Las retiradas costarán el triple y no nos debe extrañar que la comisión no supere los 0,49€ pero será de 1,50€. Por lo que se vuelve importante tratar de no retirar en cajeros que no sean los de nuestro banco. Si bien es cierto que hay menos cajeros automáticos, en ocasiones encontrar el cajero en tu banco se hará más difícil.