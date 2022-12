Ya no necesitas usar la contraseña | Google lanza un nuevo juego satánico

Existe una forma más segura que una contraseña para proteger nuestros datos en la web: sería fácilmente posible usarla en Google Chrome

La web siempre ha sido un mundo lleno de trampas y trampas. Nuestros datos están constantemente en riesgo de ataques fraudulentos. a veces, Utilice contraseñas con altos niveles de seguridad o cámbielas con frecuenciacomo se recomienda, no es suficiente para evitar ser objeto de operaciones ilegales por parte del hacker virtual.

Afortunadamente, las nuevas tecnologías están satisfaciendo estas necesidades de seguridad con nuevas medidas creadas precisamente con el objetivo de proteger a los usuarios.

El gigante tecnológico estadounidense Google Introducir una nueva característica Para usuarios de Chrome. Después de un período de prueba en octubre, esta semana Google puso PassKeys a disposición de los usuarios de Chrome.

¿Qué son las claves de paso?

Las claves de acceso son una alternativa más segura a las contraseñas y otros factores de autenticación propensos al phishing.

Las contraseñas suelen ser la primera línea de defensa en nuestra vida digital. Sin embargo, corren el riesgo de phishing, fuga de datos y seguridad de contraseña deficiente, como se mencionó. Hace tiempo que Google reconoce estos problemas y Por eso creó las defensas Como la verificación en dos pasos y el Administrador de contraseñas de Google.

Pero para contrarrestar las amenazas de seguridad, la empresa decidió cambiar a la autenticación sin contraseña. Aquí es donde entran en juego las claves de acceso.

las claves de acceso no se pueden reutilizar, No filtre filtraciones de servidores y proteja a los usuarios de ataques de phishing. Las claves de acceso se basan en los estándares de la industria, pueden funcionar en diferentes sistemas operativos y navegadores, y pueden usarse tanto con sitios web como con aplicaciones.

Cómo usarlo

Las claves de paso se pueden usar para acceder a sitios web y aplicaciones que las admiten. Acceder mediante una clave de paso Requiere autenticación de usuario de la misma manera que desbloquear un dispositivo. Entonces, por ejemplo, al enmarcar un código QR en su teléfono inteligente. ¡Tan sencillo como abrir la carta de un restaurante!

Actualmente, Chrome ha habilitado las claves de paso en Windows 11, macOS y Android.

en AndroidLas claves de acceso se sincronizarán de forma segura a través del Administrador de contraseñas de Google o, en versiones futuras de Android, cualquier otro administrador de contraseñas que admita claves de acceso.

Una vez guardada en su dispositivo, la clave de acceso se puede ver en autocompletar mientras inicia sesión para mayor seguridad.

La clave de acceso no sale de su dispositivo móvil cuando inicia sesión de esta manera. Solo el código generado de forma segura se intercambia con el sitio, por lo tanto, A diferencia de la contraseñaNo se puede filtrar nada.

Para dar a los usuarios control sobre las claves de acceso, Chrome M108 tiene la capacidad de administrar claves de acceso desde Chrome en Windows y macOS.

Google permite a los usuarios sincronizar sus claves de acceso de Android con otros dispositivos utilizando el administrador de contraseñas de la empresa o un administrador de contraseñas de terceros, como 1Password o Dashlane.

a un resumen. Con las claves de acceso, el acceso a cualquier sitio protegido no requerirá una contraseña, sino un código. El código será desbloqueable. Solo a través de tu smartphone Y el dispositivo no se quedará atrás, por lo que no será robado. Chrome registrará el sistema Android y actualmente también puede guardar contraseñas.

Más innovaciones para Chrome

Además, Chrome anunció recientemente Dos nuevos modos de rendimiento para el navegador web de escritorio. Los dos modos son Ahorro de memoria y Ahorro de energía, que prolongan la duración de la batería y liberan memoria.

Google sugiere que estos nuevos modos permitirán a los usuarios reducir el uso de la memoria de Chrome hasta en un 30 % y prolongar la duración de la batería cuando la energía del dispositivo sea baja.

Por ahora, ambos modos se han lanzado para escritorio Chrome (m108), pero eventualmente serán Se puede acceder en todo el mundo..

Según The Verge, cuando Memory Saver y Energy Saver llegan a su dispositivo, puede encontrarlos en el menú de configuración de tres puntos de Chrome. Ambas funciones se pueden activar o desactivar de forma independiente.