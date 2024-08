Ya es un caos en Italia para GTA 6: padres preocupados apelan al gobierno

GTA 6 aún no se ha estrenado pero ha preocupado mucho a los padres italianos: lo que está pasando en estas horas.

Desde que salieron y se extendieron gradualmente como Un medio popular de entretenimiento.Evidentemente, entusiasmarían a un gran segmento de jóvenes y muy jóvenes, y los videojuegos fueron inmediatamente puestos bajo la lupa de la opinión pública, con muchos fanáticos que… Fue condenado como causa de todos los males del mundo..

Inmediatamente, especialmente en Estados Unidos de América, En lugar de examinar las leyes problemáticas, la facilidad con la que los menores pueden obtener armas de fuego y cómo los gobiernos locales a menudo ignoran los problemas sociales, todos señalaron a los videojuegos como un problema. Junto con música, películas y ropa. Y todo eso está claro, no requiere esfuerzo ni análisis en profundidad.

Seamos claros: hay una pizca de verdad. Hay regulaciones internacionales, piense por ejemplo. Peggyque no hace más que ayudar a los padres a comprender Que videojuego comprar Que no das a tus hijos, hermanos y familiares. Lamentablemente, estos indicadores no siempre se toman en serio y pueden surgir problemas.

GTA 6 Hay protestas en Italia antes del lanzamiento

Obviamente el padre de todo. Polémicas relacionadas con el mundo de los videojuegos Los temas que aborda, así como la audiencia y el daño potencial a una audiencia que aún es inmadura para examinar con la cabeza lo que ve, son sólo uno: Grand Theft Auto. Obra maestra Juegos de rock Durante décadas ha sido la comidilla de la ciudad y ha enfurecido a legisladores y padres de todo el mundo.

Ahora que poco a poco nos acercamos a la fecha de lanzamiento de GTA 6, que… Se espera que salga al mercado en 2025. A menos que haya grandes caras de Rockstar Games. Esto ha causado un gran descontento entre los padres italianos, siendo una de las asociaciones más importantes en este sentido, la Olalo que significa Movimiento de padres italianosquien presentó una denuncia.

“Es muy peligroso que un videojuego del Dr.Fue mencionado varias veces debido a la seriedad de su contenido. Continuar sugiriendo contenido cada vez más dañino”.Dijo Antonio Avenita, director general de la organización. todos “Sin límite alguno de ventas a un público de menores A pesar de tener una calificación +18«.

En definitiva, Moig pide mayores controles y medidas represivas para proteger a los niños y evitar que contenidos problemáticos lleguen a ellos. Una posición que, sin embargo, puede ser compartida: Un niño de ocho años no debería tener acceso a GTA 6.