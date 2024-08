Tampere en la final olímpica de salto de altura 2024: “Os volveré locos el sábado”

París – Elegido en la final, como su amigo. marcel jacobs. Gianmarco Tamperi No alcanzó la clasificación directa en 2,29, y no pudo superar los 2,27 con tres errores bastante evidentes. Pero las mediciones previamente superadas en el primer intento le permitieron mantenerse entre los finalistas, frente a otros deportistas que cometieron errores con las mismas probabilidades.

Su amigo rival también se adelanta Moataz Barshim, que se detuvo mientras se lanzaba en el primer intento en 2,27 debido a un calambre en la pantorrilla izquierda, fue inmediatamente ayudado por Jimbo, quien lo consoló y quiso saber si podía ayudarlo. La reacción del qatarí Al-Jawhara no se hizo esperar, consiguiendo paso seguro en el segundo intento.





Tampere: “El sábado todo fue diferente”

«Barshim tuvo un calambre en la primera prueba. Sucedió. Debió haber algo de fatiga y estrés. También hacía frío esta mañana y luego salió el sol. Sin embargo, él hizo 2,27 y yo no, y en la carrera se perderá la final, no tengo que pensar en los problemas de los demás” comenta Tampere al final de la carrera “Agradezco a toda la gente que estuvo cerca de mí, no esperaba tanto cariño y apoyo Yo trabajé muchos años para este momento y llegué así, con lo que pasé en el mes pasado, y esto no era lo que esperaba de mi vida, porque estaba en el. hospital hace tres días con 38 grados de fiebre: siempre estaba sufriendo y ya no tenía desperdicio de energía, y a las 2.27 mis piernas no aguantaban, todo será diferente en la final, «quiero conducirte loco como lo hice hace tres años en Tokio».





Apoya al Estadio de Francia

Mientras tanto, a la espera de recuperar su mejor forma, Tampere se ha hecho cargo de la dirección del Stade de France. Agotado, tras ponerse los pantalones deportivos para su primer intento exitoso en los 2,20 metros, el campeón olímpico, mundial y europeo respondió a su evidente malestar pidiendo aplausos al público, al ritmo que lo exaltó como en junio en el Olímpico. : el estadio parisino respondió que sí, preparando el ambiente para la final del sábado 10 a las 19.10 horas. Prometió: “Subiré al escenario pase lo que pase, al 100%”, reafirmando que es un campeón incomparable en la historia de los videojuegos. Cumplió su palabra, aunque el estado en el que apareció en el escenario generaba cierta preocupación, debido a su evidente delgadez y al sufrimiento que mostró tras el primer salto a las 2.20, con una pequeña diferencia, cayó de nuevo sobre el colchón como exhausto. en el siguiente compás, en el que pareció recuperarse entre gritos de pequeño, abrió mucho los brazos, pero en 2,27 se mostró lejos de la condición que le permitió ganar la medalla de oro y saltar 2,37 en Roma frente al presidente. Mattarella. Después de confirmar su elegibilidad, primero se puso ropa deportiva con la capucha puesta, luego se dedicó a saludar al público y abrazar a su esposa Chiara y a su equipo. “No lo vi muy bien en el pueblo”, comentó el otro italiano elegible; Stefano Sutil, «Pero todos sabemos cómo reacciona ante determinadas situaciones».