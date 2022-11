y Les Bleus por nocaut en el primer asalto

Las segundas líneas no convencen y se desmoronan ante los Oulad Kadri, que no obstante quedan eliminados por la victoria de Australia ante Dinamarca

allá Francia la caída 1-0 en contra de Túnez En la tercera jornada del Grupo D del Mundial 2022, sin embargo Vuela a los octavos de final por grupo. Deschamps, con la calificación ya en el bolsillo, dispara un Volumen de negocios máximo, pero no obtiene las respuestas esperadas de las segundas líneas. El equipo de Qadri domina y lo abre en el 58′ por Khazri Y acaricias la posibilidad de hacer historia por unos minutos, pero llega Aléjate del gol de Leakey que clasifica a Australia.

el partido

a Una velada agridulce para Túnezque quita la satisfacción Francia ganó por primera vez en su historia, pero no para ganar la fase eliminatoria de la Copa del Mundo por primera vez. Los norteafricanos interpretan lo mejor de la raza, hacen sus deberes, pero La ilusión de logro dura unos dos minutos.los que pasan entre la red Khazri y el de Leckies en Australia y Dinamarca. Para Deschamps, juega A Pequeña campana de alarma, ante la actuación realmente decepcionante de los “reservas”: desde Fofana a Koeman, desde Guendouzi a Camavinga, prácticamente no se salvó nadie. Ahora, sin embargo, los campeones defensores se sentarán en el sofá para ver los partidos. Grupo CDe quién saldrá el oponente de octavos de final: PoloniaY el MéxicoY el Arabia Saudita O incluso un gran desafío conArgentina por messi Todo es todavía posible.

La configuración revisada crea inmediatamente cierta incertidumbre para Les Bleus, que han penetrado de par en par después de 8 ‘ pórtico Sobre la evolución de los tiros libres. Sin embargo, apunta de inmediato No permitido por fuera de juego Defensa tunecino. La selección norteafricana dominó en términos de intensidad, asustando a Mandanda varias veces, pero nunca creando las condiciones dolorosas y la primera mitad terminó 0-0.

En la segunda mitad, el resultado fue el mismo: Túnez atacó directamente con mucho corazón pero con poca precisión. Pero en el minuto 58 llegó el punto de inflexión: en un balón recuperado por Skhiri lo hace todo Khazri, que rompe centralmente, espera que Mandanda salga y se la lleva solo. Entonces el delantero del Montpellier se ve obligado a jugar Abandonó el campo por lesión. en el final Deschamps envía a todos los jugadores veteranos al campo para salvar las apariencias: entrar MbappéY el rabiotY el Dembélé Y el Griezmann Y este último es el que encuentra Un gol igualado en el octavo y último minuto de la prórroga. Entonces, sucede lo inimaginable: tras el triple pitido, tras el gol, El árbitro Conger es llamado al spotter y, tras una larga revisión, decide la posición de fuera de juego del delantero del Atlético en el inicio del partido.. El destino no está permitido, pero el resultado de la compilación no cambia.

Mesa

Túnez – Francia 1-0

Túnez (3-4-2-1): Dhamin 6; Mriya 6.5, Ghandari 6.5, Talbi 6.5; Kashreda 6.5, Al-Sakhiri 7, Lidouni 7, Maaloul 6; Bin Suleiman 6,5 (38 Abdi St.), Bin Ramadan 5,5 (29 Shalili St. 6); Khazri 7.5 (15 El-Gabali St. 6.5).

i: mi destino es 6.5

Francia (4-3-3): mandanda 5.5; Disasi 5.5, Varane 6 (18 Saliba 6), Konate 6.5, Camavinga 5; Fofana 4,5 (28′ St. Griezmann 6,5), Choameni 6, Feritot 5,5 (18′ St. Rabiot 6,5); Koeman 5 (18′ Mbappe Street 6.5), Kolo Mwani 6, Guendouzi 5 (34′ Saint Dembele 5.5).

i: Deshan 5

Regla: congrio

Señales: Calle Khazri 13 (T)

Amonita tú mismo:

Encendido:

nótese bien: recuperar 2 ‘+8’

Estadísticas

• Túnez ha sido eliminado en la fase de grupos en los seis Mundiales en los que ha participado.

• Francia no pudo ganar su tercer partido en la fase de grupos por octava vez consecutiva (4E 4D) entre la Eurocopa y la Copa del Mundo combinadas.

• Por tercera vez, una selección africana ha derrotado a un campeón de la Copa del Mundo: dos de ellas ocurrieron contra Francia (la primera fue Senegal en 2002); El otro, Camerún vs Argentina en 1990.

• Túnez ha ganado dos de sus últimos cuatro partidos en la Copa del Mundo (1E 1D), más que los 14 partidos anteriores de la competición.

• Francia perdió un partido en la fase de grupos de la Copa del Mundo por primera vez desde 2010 contra un equipo africano (Sudáfrica 1-2).

• Francia no anotó en un partido de la Copa del Mundo por primera vez desde 2018 (0-0 contra Dinamarca). Desde entonces, 17 goles en seis partidos, una media de 2,8 goles por partido).

• Wahbi Khazri es el primer jugador africano en marcar en tres partidos consecutivos de la Copa del Mundo (contra Bélgica, Panamá y Francia).

• Wahbi Khazri es el primer jugador que marca contra Francia en primera división desde Memphis Depay, el 16 de noviembre de 2018 (contra Holanda, Nations League).

• Wahbi Khazri participó en los últimos cinco goles de Túnez en el Mundial: tres goles y dos asistencias.

• Esta es solo la segunda derrota en 22 partidos de la Copa del Mundo para Didier Deschamps (jugador + entrenador).

• Axel Desassi es el primer jugador en el campo que juega su primer partido con la selección francesa en un partido de la Copa del Mundo desde Gabriel De Michel, el 13 de julio de 1966, contra México.

• Con 37 años y 247 días, Steve Mandanda se convirtió en el jugador de mayor edad en jugar con Francia, superando a Bernard Lama en el partido de septiembre de 2000 contra Inglaterra (37 años y 148 días).