Y ahora tenemos mucho miedo de que el año vuelva sin el verano. Descubramos qué significa «un año sin verano» »ILMETEO.it

Clima: Y ahora sí que tememos la vuelta del año sin el verano. Averigüemos qué significa «un año sin verano».

Anomalía térmica de 1816, el año sin verano El año sin verano no sería nuevo, ¡realmente lo es! Estamos tratando de explicarte lo que significa «un año sin verano» haciendo una excursión de corta duración.

También conocido como el año de la pobreza, Eso fue 1816durante el cual severas anomalías de verano destruyeron cultivos en el norte de Europa, los estados del noreste de los Estados Unidos y el este de Canadá.

Hoy se cree que esas anomalías climáticas fueron provocadas por ella.erupción del volcán tambora, en una isla Sumbawa de la corriente IndonesiaY celebrada del 5 al 15 de abril de 1815, Una erupción volcánica liberó grandes cantidades de ceniza volcánica a la atmósfera superior. Como es común después de las grandes erupciones volcánicas, las temperaturas globales descendieron a medida que la luz del sol luchaba por atravesar la atmósfera.

Esto se superpuso a otros dos fenómenos importantes de la época: rombo mínimo, Durante el cual se cree que el sol dio menos energía y el llamado Pequeña edad de hielo (todavía en curso en ese momento), o una fase de enfriamiento general del planeta que duró desde la Edad Media hasta 1850.

No se preocupe, no hay erupciones en curso, el sol todavía está bien y claramente no estamos en una edad de hielo.

Pero ojo: ¡llueve casi todos los días y además hace frío! Pero, ¿qué está pasando a nivel hemisférico? Y sobre todo: ¿Habrá también secuelas el próximo verano? Para comprender qué esperar, debe, como de costumbre, analizar mapas estacionales que nos brinden una descripción general de las precipitaciones y temperaturas esperadas para los próximos meses.

Además, necesitamos ampliar nuestra visión a todo el sistema climático global, con un enfoque particular en lo que sucederá en el Pacífico central.

En esta zona se alternan dos eventos importantes: nina Y el niño: Estos son fenómenos a gran escala, observados en la superficie del Océano Pacífico ecuatorial, central y oriental y capaces de influir en las condiciones meteorológicas y climáticas globales, respectivamente. Calentamiento anormal Y Enfriamiento anormal.

Los nombres de estos dos fenómenos, aparentemente un poco divertidos, se explican fácilmente. el niño esto significa «Niño» En el idioma español, de hecho, la anomalía térmica generalmente alcanza su punto máximo alrededor del período navideño, o precisamente el período del nacimiento del Niño Jesús. El audio está en español porque afecta a las regiones de habla hispana después de la colonización colombiana. no nina No es más que lo contrario de El Niño.

Por lo tanto, se está enfriando y calentando respectivamente la superficie del océano. durante un ciclo de nina agua resultante de 1/3°C más frío, mientras que en etapas nino yo soy de 1/3 grado centígrado más caliente Como resultado, las temperaturas medias globales también tienden a aumentar

Mientras tanto, lo que sí sabemos es que la NOAA, la agencia estadounidense que se ocupa de la dinámica oceánica y atmosférica, acaba de anunciar que las aguas superficiales del Océano Pacífico se están calentando más allá de lo esperado, dando lugar al fenómeno conocido como Se espera que El Niño sea grandioso este año.

Aunque El Niño generalmente conduce al calentamiento global, De momento, el verano mediterráneo cojea Y ni un poco, en completo contraste con la tendencia del calentamiento global que se viene destacando desde hace algún tiempo.

En las próximas semanas veremos si la configuración cambia o no.