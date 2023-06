Sucede ante sus ojos escépticos: emerge del agua y la devora

Lo que sucede en la naturaleza no debería molestarnos pero muchas personas no están acostumbradas a muchos comportamientos normales. Como, por ejemplo, la forma en que este depredador gigante le dio un solo mordisco a lo que había en la superficie del agua.

un grupo de turistas Quien ha estado en el mar ha sido testigo de un espectáculo digno de un documental que, aunque no del todo fuera de lo común, no es algo a lo que la gente del pueblo esté acostumbrada. Es por ello que los vídeos de este tipo suelen suscitar Dale la vuelta. En cambio, es un momento de reflexión que no debe perderse.

En el video, lo que realmente sucede es lo que sucede cuando un depredador en la parte superior de la cadena alimenticia del ecosistema en el que habita se encuentra con algo que se interpone en su camino.Ra mismo y la comida que olió. Y como siempre sucede en la naturaleza, quien no comprende las señales que vienen del exterior corre el riesgo de convertirse a su vez en guarnición o plato principal.

Solo sobresale del agua la boca que devora presas involuntarias

La historia proviene de Port Lincoln, la parte sur de Australia. Contar la historia de los videos grabados por un grupo de turistas que pagaron por ellos Mira de cerca Uno de los depredadores más grandes y peligrosos que se encuentran en el mar: un ejemplar del gran tiburón blanco. Pero dado que los tiburones, como muchos otros animales marinos, no tienen intención de hacerlo. Acércate a los humanos Si no era estrictamente necesario, se atraía al animal a la zona de confort de los visitantes del barco con trozos de atún que soltaban sangre y jugos en el agua.

Mientras los turistas se disponían con sus teléfonos móviles a retomar el momento en que Las fauces del poderoso depredador en el abismo. Se abrían sobre un trozo de atún como en una escena de la película de Spielberg, Ha llegado. Una cena inesperada: un ave marina. muestra de petrel Típico del ambiente australiano. El pájaro percibió el mismo olor a carne que luego atraería al tiburón y estaba tratando de darse un festín con el atún. Cuando apareció el huésped tan esperado del animal marino, hubo tiempo y una manera de entender que tal vez era hora de volar, pero esta es la historia de un transeúnte, el ave en realidad. Regresó varias veces Hasta que el tiburón decidió tomar un tentempié plumoso.

¿A qué debemos temer?

Imágenes violentas, contenido no apto para público sensible



El video del momento en que finalmente tira al tiburón volador bajo el agua y lo hace desaparecer está acompañado por un telón de fondo de charlas y risas desquiciadas. y el video en si en realidad se ve impactante Pero tenemos que preguntarnos si esto es por lo que deberíamos estar molestos. El video ya muestra lo que Comportamiento totalmente normal Para uno de los depredadores más grandes del planeta que no conoce la malicia ni el mal. Es por eso que estos videos no son los que nos deben molestar tanto como nos inquietan cada vez, Decide causar dolor. a otro organismo. En el caso de los tiburones que comen aves marinas, el ciclo natural se repite, en el caso de los humanos Matar Por el placer de otra criatura, sea de su misma especie o no, no importa, estamos ante un mal inexcusable.