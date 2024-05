XDefiant va con el pie izquierdo: se han informado problemas de emparejamiento y Ubisoft está investigando

Para empeorar las cosas, el Área de Entrenamiento, que es esencialmente un área de entrenamiento gratuita, aún no está activa, por lo que los jugadores afortunados solo pueden mover sus pulgares… o cambiar su estilo de juego.

Servidores globales para XDesafiante Ubisoft abrió sus puertas hoy, dando inicio a la pretemporada del shooter gratuito de Ubisoft. Desafortunadamente, como suele ocurrir con la llegada de un nuevo y esperado juego multijugador, los jugadores se encuentran con problemas. problemas especialmente en lo que respecta Buena suerte con tiempos de espera muy largos, si no interminables, para ingresar al juego.

Ubisoft ya está investigando el problema

Afortunadamente Ubisoft ya está investigando el problema Según la actualización publicada al ingresar al juego.

Para aquellos que no lo saben, XDefiant es uno Juego de disparos multijugador gratuito Donde los jugadores luchan como diferentes facciones inspiradas en los juegos más famosos de Ubisoft. Por ejemplo, Cleaners (inspirado en The Division), Libertad (Far Cry 6), Echelon (Splinter Cell), DedSec (Watch Dogs 2) y Phantoms (Ghost Recon Phantoms) están disponibles en el lanzamiento, y se lanzarán más más adelante en la temporada. a la temporada. Aquí tenéis el contenido disponible en la pretemporada.