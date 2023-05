Xbox no superará a PlayStation y Nintendo incluso con grandes juegos, dice Phil Spencer

La reciente entrevista de Kinda Funny con phil spencer Trajo una imagen particularmente directa del jefe de Microsoft Gaming, quien informó con una honestidad prácticamente notable que incluso el lanzamiento grandes juegos No conducirá a que Xbox gane la guerra de las consolas contra PlayStation y Nintendo, porque el público ahora está completamente unificado en las situaciones actuales y los grandes títulos. No cambiarán la estructura del mercado..

Para mostrar una transparencia notable, como también hemos visto en otras declaraciones, Spencer quiso desmantelar la teoría de que unos pocos juegos geniales podrían cambiar la estructura unificada del mercado de consolas: «No estamos en una carrera para vencer definitivamente a Sony o Nintendo». en ventas por delante de las consolas”, explicó el presidente de Microsoft Gaming. «No hay nada realmente grande solucion gana En lo que a nosotros respecta, sé que esto enfadará a mucha gente, pero es la realidad de las cosas. Cuando eres el tercero en el mercado de hardware para juegos y tus principales competidores tienen esa fortaleza y tienen, en algunos casos, un enfoque muy específico en formar tratos exclusivos y otras cosas, se vuelve difícil competir, pero aún nos corresponde a nosotros y nadie más.»

Sin embargo, esto no quiere decir que Microsoft no tenga la intención de centrarse en Xbox y en desarrollar grandes producciones de Xbox Game Studios: «Nuestra visión es que todos en nuestra consola deberían participar en una gran experiencia y sentirse como ciudadanos de primer grado «.

Sin embargo, Spencer no comparte la opinión de que la estructura del mercado de las consolas puede cambiar con el lanzamiento de grandes juegos: «Simplemente no es cierto que si desarrollamos grandes juegos, de repente veremos cambios drásticos en las cuotas de mercado. Perdimos lo peor». generación para perder en Xbox One, fue el momento en que todos comenzaron a construir su propia la biblioteca digital de juegos”, que mantiene a la audiencia enganchada a un ecosistema incluso en un momento posterior.

“El 90 % de las personas que ingresan a una tienda para comprar una consola ya forman parte de uno de los tres ecosistemas, y su biblioteca digital ya se ha construido”. Esta continuidad, según Spencer, es una de las principales razones de este Previene cambios importantes en el equilibrio. En el mercado del hardware para juegos, que difícilmente puede cambiar radicalmente incluso con grandes lanzamientos.

«No puede ser , Si Starfield hasta 11 juegos 10 de cada 10 personas venden su PS5, y eso es algo que simplemente no puede suceder”. En lugar de centrarse en la disponibilidad en varias plataformas diferentes.

«Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos esta visión única porque sabemos lo que los creadores quieren hacer y construimos juegos que los usuarios pueden jugar en cualquier pantalla, y las personas pueden jugar con sus amigos sin importar el dispositivo que usen». en.» Sin embargo, Spencer también reiteró su compromiso con las consolas Xbox y su intención de continuar desarrollándolas y apoyándolas: “La consola sigue siendo el corazón de la marca Xbox, no hay dudas al respecto, así que nos aseguraremos de que la experiencia de la consola siga siendo excelente. Ser la versión verde y mejor del equipo azul, y a esos les tengo que decir que Xbox no gana si persigue lo que hacen los demás. Las cosas son a nuestra manera con Game Pass, con xCloud Y la forma en que construimos nuestros juegos”.