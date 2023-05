Fiesta del Scudetto en Nápoles, grandes expectativas en Udine y en la ciudad. El estadio de Maradona se llena

17:00: Desde Trieste, la ex Miss Italia Hakstep apoya al Napoli

“Con el marido napolitano, ¿cómo no voy a ser un apasionado de Nápoles?” Partidario de Blue Love Susanna Hoekstep, ex modelo y Miss Italia 1984 Nombre en inglés por parte del padre.Esta noche, estarás pegado frente al televisor viendo el equipo. Viven en Trieste. «El Napoli -explica- llegó después de mi amor por el Bolonia», porque durante años seguí a este equipo que trabaja en la radio local, iba al estadio y colaboraba con las transmisiones. Susana no se pierde ningún partido: “Me encanta verla y este año el equipo está loco, unido y cohesionado.No hay nombres destacados pero se percibe una gran cohesión y eso es un aspecto que me gusta mucho.” Y esta tarde, con amigos, “estamos muy preparados, con bufandas y banderas y mucho ánimo”.