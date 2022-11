Xbox Game Pass, juegos gratuitos revelados a principios de noviembre de 2022 para consola, PC y la nube – Nerd4.life

A través del sitio web oficial de Xbox, Microsoft ha presentado una versión de juegos gratuitos Incluido en la suscripción Pase de juegos de Xbox Para PC, consola y nube para empezar noviembre 2022. La lista de juegos incluye los siguientes títulos:

The Legend of Tianding (nube, consola, PC) – 11/01/22

The Walking Dead: A New Frontier – La temporada completa (PC) – 11/01/22

The Walking Dead: Michonne – Temporada completa (PC) – 11/01/22

Ghost Song (Nube, Consola, PC) – 03/11/22

Football Manager 2023 (PC) – 08/11/22

Consola Football Manager 2023 (nube, consola, PC) – 11/08/22

Volver a Monkey Island (nube, consola, PC) – 08/11/22

Supervivientes de vampiros (consola) – 11/10/22

Pentiment (nube, consola, PC) – 15/11/22

Somerville (Cónsul, PC) – 15/11/22

leyenda del tiding es un juego de lucha de desplazamiento lateral ambientado en Taiwán a principios del siglo XX. los muertos vivientes: A New Frontier – La temporada completa es, en cambio, la tercera serie del universo Telltale: en el papel de Javier, tenemos que encontrar a nuestra familia, pero nuestro viaje nos lleva a encontrar a Clementine en las dos temporadas anteriores. Además, también tenemos The Walking Dead: Michonne – The Complete Season, dedicada a Michonne, personaje de los cómics y series de televisión.

canción fantasmaEn cambio, es una aventura en 2D sobre descubrimientos, misterios antiguos y terror cósmico. Mánager de fútbol 2023 Es el nuevo simulador de fútbol directivo conocido por todos. AnuncioVolver a la isla de los monos También llegará a las consolas, ya que el juego solo está disponible hoy en PC y Switch: ¿es un anuncio de la versión anterior de Xbox (y posiblemente de PlayStation) o es un error?



La imagen oficial del juego que llegará a Xbox Game Pass en noviembre de 2022

sobrevivientes de vampiros Es otro gran éxito que ya estaba disponible en la versión para PC y ahora viene en la versión de consola: no hay otra razón para no probar este pequeño pero gran juego italiano. Uno de los productos más interesantes del mes es también el Pentimento, una aventura medieval de obsidiana que no debe pasarse por alto.

al final, Somerville Es una aventura temática de ciencia ficción: nos llevará a explorar un mundo al borde de la destrucción mientras buscamos a nuestra familia e intentamos comprender las ramificaciones de un conflicto a gran escala.

Cuéntanos, ¿qué opinas de los juegos gratuitos de Xbox Game Pass desde principios de noviembre de 2022? ¿Estás interesado o has estado esperando algo diferente?