«Locatelli OK, lo siento Pogba. ¿Lesiones? Algo anda mal»

¿Qué sudor será?

«Tenemos que jugar un partido inteligente y técnicamente en forma. En París fallamos dos goles, en dos situaciones evitables. Necesitaremos confianza como en Lecce, dado lo que haremos mañana por la noche».

Juventus-Paris Saint-Germain: Si pierde, Allegri está en Champions como la Roma

¿Cómo debe ser la experiencia de la Europa League?

«Todo es una oportunidad. Veamos el resultado, si somos buenos para llegar allí, pero no quiero ni pensarlo. Tenemos que pensar en la carrera de mañana y hacerlo lo mejor posible».

¿Cómo es el mediocampo?

«McKinney tiene un edema. No está claro si es por un golpe o por estrés. Tengo a Locatelli, Rabiot, Fagioli y Meriti en el centro del campo. Locatelli está bien».

¿Habló con Pogba?

«Todavía no. He hablado con él antes. No tiene sentido repetir lo que ya se ha dicho: una vez que se tomó la decisión de no operarse al comienzo de la temporada, era natural que esperara que pudiera regresar». con la Juventus y fue Francia».

Juventus-Bolso a Buffon: «La Champions son detalles, la crisis es comprensible en el vestuario»