Xbox Game Pass está «perjudicando las ventas», según el cofundador del estudio de Somerville

Dino Batey, cofundador de Jumpship y autor SomervilleRespectivamente Pase de juegos de Xbox «lastima las ventasPara empezar, el estudio lanzó Somerville en Xbox y PC el año pasado y está incluido en el catálogo de servicios de Microsoft desde su lanzamiento, por lo que sus declaraciones tienen algo de peso.

La propuesta de valor de Xbox Game Pass está ahí para que todos la vean. Puede que te guste o no como modelo de suscripción o que estés más o menos interesado en los juegos que se incluyen, pero no se puede negar que todavía estamos hablando de un catálogo masivo y en constante expansión con Triple A, Doble A , y títulos independientes a un precio mensual asequible. Un punto en torno al cual hay mucho debate es si el servicio es útil o no. ventas tradicionales.

Al respecto, Patti dijo que hicieron un «buen trato con Microsoft» para incluir a Somerville en Game Pass, pero que en su opinión también tuvo un efecto negativo en las ventas del juego. Agregó que prefería un modelo de negocio tradicionalpor lo tanto, sin suscripciones como Game Pass, DLC posterior al lanzamiento o estructuras de servicio en vivo de pago gratuito a lo largo del tiempo.

«Hicimos un buen trato», dijo Bati en una entrevista con Videogames.si. «También creo que Game Pass está perjudicando las ventas. Porque muchas personas comienzan el juego, lo prueban pero no invierten. ¿Qué pasa si no les gustan los primeros 10 minutos? Eso es todo. Creo que Game Pass está bien. No mi favorito, prefiero el premium tradicional donde te vendo el juego basado en algunos videos e imágenes y obtengo $ 30. No necesitas desembolsar más dinero más adelante».

Incluso Microsoft en documentos enviados a la CMA británica relacionados con la adquisición de Activision Blizzard ha admitido que Xbox Game Pass rompe las ventas tradicionales de juegos incluidos en su suscripción, pero por otro lado, los editores y desarrolladores participantes reciben gastos Lo que incluso debería compensar los ingresos de las posibles copias no vendidas.