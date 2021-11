Xbox Game Pass es realmente sostenible, dice Phil Spencer – nerd4.life

de acuerdo a Phil Spencer NSPase de juego de Xbox Ya es sostenible, para que no tenga que esperar a alguien que sepa cuándo lo verá de esa manera. El responsable de Xbox hizo el comunicado a los micrófonos Stephen Totilo de Axios, quien le pidió que respondiera a quienes dicen que el servicio de suscripción es perjudicial porque permite acceder a juegos como Starfield sin pagar el precio premium de 60 dólares. ¿Cómo aguantas?

Spencer declaró por primera vez que un pase de juego podría calcularse fácilmente, solo para concluir que es «completamente sostenible». El crecimiento del servicio es una parte importante de la estrategia de Xbox, pero no es la única «:Eso no es lo único que está creciendo en Xbox. No es el único enfoque de la organización e, individualmente, es verdaderamente sostenible como lo es hoy. Es sustentable. Sé que hay gente a la que le encantaría escribir que gastaremos dinero por ello en el futuro, pero no, Game Pass es muy sostenible en este momento y sigue creciendo.»

Xbox Game Pass se lanzó en junio de 2017 y se ha convertido en un elemento básico del negocio de juegos de Microsoft. En enero de 2021, tenía más de dieciocho millones de suscriptores, un número que seguramente aumentará para entonces. Lanzamientos como Forza Horizon 5 y Halo Infinite aumentarán la cantidad de suscriptores.