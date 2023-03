Windows 12, ¿ya se han filtrado los supuestos requisitos mínimos del sistema?

Según fuentes no oficiales, Microsoft planeó internamente lanzar dos actualizaciones «Moment» más para Windows 11, y les seguirá una nueva versión del sistema operativo llamada «Valle siguiente». Esta es información de alto secreto de la que la compañía nunca ha hablado oficialmente, y lo que debería ser sistema operativo Windows 12 Más detalles han aparecido en línea.









Panos Panay ha dicho en el pasado que las futuras generaciones de Windows se centrarán cada vez más en las experiencias basadas en la nube y la IA, y podemos decir que se han logrado algunos avances en esta última área solo en las últimas semanas. Además de, sistema operativo Windows 12 También debería implementar mejoras en el lado de la seguridad, por ejemplo, eliminando componentes obsoletos como MSDT y VBScript.





Se filtran los requisitos mínimos del sistema de Windows 12





Además, según lo que sabemos hoy por rumores extraoficiales, Microsoft parece estar interesado en avanzar hacia una Ciclo de lanzamiento de tres años para Windowspor lo tanto, Windows 12 (o Next Valley, si lo prefiere) se espera para la segunda mitad de 2024. No conocemos muchos detalles sobre la próxima versión «principal» de Windows, pero claramente hay mucho interés en el tema. Requerimientos mínimos del sistemaespecialmente después de que las solicitudes de TPM 2.0 y el Arranque seguro de Windows 10 (y 11) cortaran el hardware con suficiente potencia para ejecutar ambos sistemas operativos decentemente.

Recientemente se supo que los procesadores Intel Meteor Lake-S de 14.ª generación serán compatibles de forma nativa con Windows 12, y el sitio alemán Deskmodder lo tiene. mencionado en los ultimos dias Los requisitos en torno a la tecnología Trusted Platform Module (TPM) en Windows 10/11 también permanecerán sin cambios en Windows 12. En cambio, sería «demasiado pronto» para admitir Pluton, que debutó en los procesadores AMD Ryzen 6000 Series y se anunció a fines de 2020. El nuevo lanzamiento de Next Valley también debería ser Aumente la RAM mínima requerida a 8 GB (A partir de 4 GB de la última versión disponible del SO).

La fuente informó datos bastante fragmentados, por ejemplo, no hay muchos detalles sobre las CPU compatibles y las solicitudes en términos de espacio de almacenamiento (que es de al menos 64 GB en Windows 11). Con Windows 12, Microsoft puede cambiar a la última sistema de archivos ReFS En comparación con NTFS, mientras que en el pasado se dijo que con Windows 11 será necesario instalar en un SSD. Esto no ha sucedido con la versión actual, pero podría ser un buen momento con Next Valley una vez que se lance al público.