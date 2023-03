Francia, en el Comité de Acción que organiza bloqueos y huelgas indiscriminadas: «Así nos preparamos para resistir de nuevo a Macron»

nadina La puerta de hierro se abre a la sala que una vez fue la entrada a la estación de París Caronte Y ella está colgando. Estaba esperando gente, pero no tanta. Reunión del Comité de Trabajo de la República Árabe de Egipto «Red de huelga general» Empezó hace menos de media hora y no quedan plazas. Marion, en la primera fila, sacudió la cabeza hacia ella. Luego baja la cabeza y tuitea directamente en la cuenta oficial del grupo: «somos 150Nadine y ella es una profesional conductor de autobús En la periferia y en paro continuo desde el 7 de marzo, se para en la puerta a escuchar a sus compañeros y se escribe para intervenir. a París Eran poco más de las 7 de la tarde después de un día muy largo de huelgas, protestas y bloqueos «salvajes». La mayoría de los presentes pasó la mañana cerrando camiones en la entrada del crematorio. Acababa de amanecer y ahora ya hay que pensar en la siguiente acción y, sobre todo, prepararse Por el décimo día de la huelga general. El clima es duro: la última manifestación masiva ha levantado la moral y la cada vez más dura represión policial ha desatado una nueva ola de descontento. Pero mantener el ritmo, después de casi tres meses, es difícil. Y los luchadores están cada vez más agotados. “Por eso estamos aquí esta noche”, dice, “porque ahora debemos organizarnos para resistir”. Lura Apertura de la reunión. No podemos darnos el lujo de desperdiciar energía. Empezaron los aplausos.

La audiencia es mixta: sentada en la penumbra del club. Flecha de oro, que se llama así porque de aquí parten los históricos trenes Londres-París, y hay caras de todas las edades. Y sobre todo las diferentes profesiones: Ferroviarios, docentes, enfermeros, bibliotecarios y funcionarios. La noche no está abierta a todos.: La apelación en línea comenzó, pero solo después de una breve entrevista por correo electrónico fue posible averiguar la dirección. Quién eres, qué trabajo haces y en qué región vives: El propósito de la reunión es práctico y solo se aceptan aquellos que pueden dar una mano. También porque el movimiento está en una encrucijada. Laura comienza «Trabajo en los ferrocarriles de Paris Nord». «Estamos aquí esta noche para confrontarnos Cuadro de actividad en la región de París. Hace unos días vimos que había un cambio en el embalaje. Después de una fase muy controlada, ahora hay muchas acciones automáticas. Luego se suma también la juventud, que hasta hace poco no ocurría y que da fuerza a todos los trabajadores. Están saliendo a la calle no solo por la jubilación, sino también por los salarios y las condiciones de vida y en contra de este sistema político. Tener un joven enojado a nuestro lado es muy importanteLaura grita al micrófono: quiere que la escuchen bien, pero sobre todo convencer hasta a los más desanimados. Cansado, dice, pero ante “un gobierno tan débil”, “debemos y podemos organizarnos”. Porque ahora o nunca “La diferencia se hace a través del hub entre los distintos trabajadores. No estamos solos”. Y comienza enumerando las últimas medidas: El viernes pasado, por ejemplo, llenaron dos buses para llegar. Refinería Johnfriville Lorcher en Normandía y 200 camaradas apoyados a quienes el gobierno había obligado a volver al trabajo. lunes por la mañana Nos paramos frente al crematorio en IvryA las puertas de París, “y gracias a la presencia masiva de los manifestantes, hemos bloqueado los camiones”. Laura concluye que el problema “ahora es poder alargar los golpes. Para hacer eso necesitamos tantas comisiones como esa noche”.

Comienza a voltear el micrófono y se turna para hablar. No todos se conocen: el objetivo era involucrar a diferentes redes y abrir un diálogo. Entre los principales organizadores de la reunión se encontraba un pequeño partido de extrema izquierda (revolución permanente) y su líder, Anas Kzeib, también trabajador ferroviario y sindicalista de Sud Rail. «Tenemos que conseguir que otros hagan huelga», dice. Y para ello debemos ampliar nuestras contraseñas, que también nos deben importar inflación económica Y salariosKuzeb está preocupado por la moral de los huelguistas: «Estamos a final de mes, nos empiezan a llegar los sueldos y No hay suficiente dinero para pagar el alquiler o comer. Así quieren hacernos rendir. Necesitamos recaudar dinero para las arcas de huelga y ayudar a nuestros compañeros.” Mientras la actriz dos veces ganadora del Premio César lo escucha, camuflada entre la multitud Hanayel justicia: Estuvo con ellos el viernes en el plantón solidario de los que trabajan en las refinerías, y también volvió al comité organizador. No habla, pero al final de la noche acepta hacer un video de recaudación de fondos que se publica en línea.

El micrófono vuelve a girar y toma la palabra tecnico de tgv esto es hace diez dias Golpe brutal, o no respeten los turnos requeridos por la empresa para garantizar un nivel mínimo de servicio. Viste overol y dice que ponen la bandera de la protesta en el escritorio todos los días con sus compañeros y todas las noches la bajan. «Es un símbolo, pero es importante. Estamos sorprendidos de por qué». Uno de nuestros compañeros perdió el ojo durante la última manifestación. Trabajo allí desde los 15 años y él fue el primero en recibirme. Todos estamos conmocionados por lo que le pasó. Les prometo que en las próximas horas no saldrá ni un solo tren y lo haremos por nuestro compañero nadina. “Estoy en huelga desde hace casi un mes, todos los días salgo de casa y no sé con qué acción de protesta terminaré, fíjense que esa espontaneidad es necesaria porque los confunde. Por lo demás, hay que tener en cuenta el esfuerzo.. Sabemos que funciona de esa manera y no podemos tener miedo ahora».

Sobre todo, preocupa la reacción del gobierno contra las marchas. «Es una estrategia muy poderosa», dice. gabriel quien se presenta como un ecologista radical. Saben que si te golpean durante una demostración, te resultará difícil volver al campo. Porque hay heridas físicas, pero también psicológicas”. Imágenes de lo ocurrido en la manifestación del 26 de marzo contra A. San Sullen Todo el mundo los ha visto. Y las últimas noticias hablan de dos pistoleros en el hospital entre la vida y la muerte. «Algunos dicen que marca un punto de inflexión para la policía. Yo digo que esto es una reanudación de la forma en que siempre han sido». Sin embargo, es precisamente la represión de las fuerzas del régimen lo que abre una nueva hacha dentro del movimiento. el lo dice stefano Quien interviene por los estudiantes y relata las palabras de sus compañeros: “Sepan que en estas horas estuvo allí Las congregaciones son muy concurridas tanto en universidades como en escuelas secundarias.. Están de nuestro lado y la ira por el comportamiento de la policía ha fortalecido su motivación”. Mientras tanto, Reseau organizó: Josué Es abogado y ha creado un grupo con un número de emergencia gratuito para cualquier persona que necesite defensa legal. “Llámenos si necesita algo”, dice, antes de regresar a su asiento.

Han pasado casi tres horas y nadie se ha ido. El cierre todavía depende de Laura: «Sabíamos que Macron y sus hombres reaccionarían. La pregunta ahora es: ¿estamos listos para reaccionar y oponernos a un gobierno que nunca antes había sido tan débil?». Todos aplauden: no es fácil, pero quien haya llegado hasta aquí lo intentará. Mientras tanto, voltee la hoja para recolectar números de teléfonos móviles: se establecerán pequeños comités divididos por región y serán contactados ya en las próximas horas para los bloques. Antes de ir, Kazib llama para hacer un pedido: se está preparando un video de soporte para ello. Mahdi, uno de los cuales fue atacado y masacrado por la extrema derecha en línea. La sala se eleva y suena uno de los coros procesionales, «pour la grève generale». Juran que todavía es sólo el principio.