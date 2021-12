WhatsApp, como quitar las garrapatas azules de la lectura de mensajes: el truco

Una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas del mundo. WhatsApp no ​​es solo una forma de interactuar con tus contactos Pero muchos la consideran una red social real y por eso tiene las ventajas y desventajas de este tipo de plataforma virtual que genera muchas interacciones. Sin embargo, los muchos que usan WhatsApp a menudo ignora los riesgos de la privacidad de los datos personales que puede proporcionar la aplicación. Por ejemplo, es posible que una persona fuera de línea pueda interactuar con la aplicación violando una serie de reglas.

WhatsApp por esta razón para quitar la marca azul

Trabajo muy común dYo WhatsApp y en algunos casos disputado es una marca azul Lo que revela a quién se envió el mensaje si llegó pero también si fue leído. a Algunos son trabajos que crean malentendidos e incluso peleas. Por eso uno se pregunta si es posible eliminarlo, dejando al interlocutor a oscuras sobre el posible y confirmado acceso al contacto. ¿Cómo eliminar las marcas azules de WhatsApp?

Las marcas azules se pueden eliminar con algunas precauciones: veamos qué hacer si queremos eliminar este servicio de nuestra aplicación con esto en mente comoLo activamos y también podemos sufrirlo para que no nos quejemos Nuestros mensajes no son respondidos. La eliminación de la garrapata azul es muy fácil: Tienes que seguir Ajustes luego en el chat y luego Deshabilitar la confirmación de lectura. Solo cambia la forma de acceder a la configuración entre iOS y Android. Recuerda que una vez desactivada esta función, la confirmación de lectura no llegará ni para los mensajes enviados ni recibidos.

Próximamente actualizaciones y noticias de WhatsApp

Mensajería instantánea El conocido WhatsApp se actualiza constantemente Aporta a sus funciones una gran cantidad de novedades que son muy apreciadas por muchos usuarios de todo el mundo.

de acuerdo aAlgunas fuentes confiables pronto presentarán nuevas pegatinas. Personalizará las funciones que harán que el intercambio de mensajes entre usuarios sea más atractivo y emocionante.